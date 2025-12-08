ТСН у соціальних мережах

Салати
58
1 хв

Не готуйте на новорічний стіл "Олів'є" — він вже набрид: краще спробуйте салат "Корпоратив"

Коли на святкових столах традиційно панує “Олів’є”, оберіть рецепт, який гарантує більше захоплених поглядів і щирих компліментів.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
30 хвилин
171 ккал
Салат "Корпоратив": рецепт (фото з сайту "Господинька")

Салат “Корпоратив” — це саме той рецепт, що поєднує простоту, сучасний смак і ефектне подавання. Він готується швидко, виглядає яскраво і одразу стає фаворитом серед гостей. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.

Інгредієнти

крабові палички
250 г
майонез
6 ст. ложок
часник
2 зубчики
варені яйця
4 шт.
копчений сир
200 г
варений буряк
300 г
зелена цибуля
пучок

Процес приготування:

  1. Спочатку потрібно приготувати соус. Для цього змішуєте майонез з вичавленим часником.

  2. Тепер можна нарізати крабові палички кубиками і змішати з соусом. Викласти першим шаром у роз'ємну форму. Яйця натерти на дрібній терці, викласти зверху, змастити соусом.

  3. Копчений сир теж натерти на терці, викласти третім шаром і обов'язково змастити соусом. Буряк натерти, викласти на сир і змастити. Зверху знову шар сиру.

  4. Все посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею. Прикрасити сіточкою з майонезного соусу.

Смачного!

