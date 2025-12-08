- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 1 хв
Не готуйте на новорічний стіл "Олів'є" — він вже набрид: краще спробуйте салат "Корпоратив"
Коли на святкових столах традиційно панує “Олів’є”, оберіть рецепт, який гарантує більше захоплених поглядів і щирих компліментів.
Салат “Корпоратив” — це саме той рецепт, що поєднує простоту, сучасний смак і ефектне подавання. Він готується швидко, виглядає яскраво і одразу стає фаворитом серед гостей. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.
Інгредієнти
- крабові палички
- 250 г
- майонез
- 6 ст. ложок
- часник
- 2 зубчики
- варені яйця
- 4 шт.
- копчений сир
- 200 г
- варений буряк
- 300 г
- зелена цибуля
- пучок
Процес приготування:
Спочатку потрібно приготувати соус. Для цього змішуєте майонез з вичавленим часником.
Тепер можна нарізати крабові палички кубиками і змішати з соусом. Викласти першим шаром у роз'ємну форму. Яйця натерти на дрібній терці, викласти зверху, змастити соусом.
Копчений сир теж натерти на терці, викласти третім шаром і обов'язково змастити соусом. Буряк натерти, викласти на сир і змастити. Зверху знову шар сиру.
Все посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею. Прикрасити сіточкою з майонезного соусу.
Смачного!