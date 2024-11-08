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Німецький салат з лише трьох інгредієнтів: ваші чоловіки точно проситимуть добавки

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
127 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
527
Час на прочитання
1 хв
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Німецький салат з лише трьох інгредієнтів: ваші чоловіки точно проситимуть добавки

Німецький салат з трьох інгредієнтів / Фото: Фото з відкритих джерел

Не дарма цей салат дуже полюбляють чоловіки. Хоча він і містить всього лише три інгредієнти, однак дуже ситний і смачний.

Готувати цей салат надзвичайно легко, адже для нього потрібні прості інгредієнти, які завжди під рукою.

Інгредієнти

картопля
5 шт.
солоні огірки
5 шт.
копчена ковбаса
150 г
цибуля
1 шт.
лимонний сік
2 ст. ложки
сіль, чорний перець
за смаком
французька гірчиця
1 ч. ложка
петрушка
пучок
майонез
3 ст. ложки
олія
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Спочатку потрібно відварити картоплю у мундирах, очистити її і нарізати невеликими кубиками. Не забудьте змастити картоплю олією і невеликою кількістю лимонного соку, далі посипати сіллю та перцем за смаком.
  2. Наріжте дрібно петрушку, посипте нею картоплю. Далі наріжте півкільцями солоні огірки і додайте до салату.
  3. Копчену ковбасу теж потрібно нарізати невеликими шматочками, подрібнити цибулю, викласти в тарілку до картоплі з огірками.
  4. Змішайте майонез з гірчицею і заправте салат цим соусом. 

Смачного!

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