Німецький салат з лише трьох інгредієнтів: ваші чоловіки точно проситимуть добавки

Не дарма цей салат дуже полюбляють чоловіки. Хоча він і містить всього лише три інгредієнти, однак дуже ситний і смачний.
Готувати цей салат надзвичайно легко, адже для нього потрібні прості інгредієнти, які завжди під рукою.
Інгредієнти
- картопля
- 5 шт.
- солоні огірки
- 5 шт.
- копчена ковбаса
- 150 г
- цибуля
- 1 шт.
- лимонний сік
- 2 ст. ложки
- сіль, чорний перець
- за смаком
- французька гірчиця
- 1 ч. ложка
- петрушка
- пучок
- майонез
- 3 ст. ложки
- олія
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
- Спочатку потрібно відварити картоплю у мундирах, очистити її і нарізати невеликими кубиками. Не забудьте змастити картоплю олією і невеликою кількістю лимонного соку, далі посипати сіллю та перцем за смаком.
- Наріжте дрібно петрушку, посипте нею картоплю. Далі наріжте півкільцями солоні огірки і додайте до салату.
- Копчену ковбасу теж потрібно нарізати невеликими шматочками, подрібнити цибулю, викласти в тарілку до картоплі з огірками.
- Змішайте майонез з гірчицею і заправте салат цим соусом.
Смачного!