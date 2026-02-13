Норвезький салат з оселедцем: ідеальна страва для зимового меню

Салат з оселедцем

Реклама

Зима — це час, коли організм потребує більш поживних та калорійних страв. Чудовим варіантом для ситного обіду чи вечері стане норвезький салат із оселедцем.

Інгредієнти

Для приготування класичного скандинавського салату вам знадобляться прості та доступні компоненти:

Картопля — 300 г (попередньо відварена у мундирі або очищеною);

Філе оселедця — 150 г (обирайте слабосолоний варіант для м’якого смаку);

Солоні огірки — 50 г (додадуть приємної кислинки та хрускоту);

Червона цибуля -половина або одна ціла головка (вона менш гостра за звичайну та має яскравий вигляд);

Нерафінована олія — для заправки (надасть страві особливого аромату).

Процес приготування

Створення цього салату не забере багато часу, оскільки він базується на поєднанні вже готових інгредієнтів.

Реклама

Варену картоплю охолодіть, почистьте та наріжте рівномірними кубиками. Оселедець ретельно очистьте від кісток та шкірки, після чого наріжте невеликими шматочками. Дрібно наріжте цибулю та солоні огірки. З’єднайте всі підготовлені продукти у глибокій ємності. За потреби додайте дрібку солі, проте враховуйте солоність риби та огірків. Заправте салат ароматною олією, перемішайте та прикрасьте зверху тонкими півкільцями червоної цибулі.

Ця страва поєднує в собі простоту приготування та глибокий, насичений смак, що робить її незамінною в холодну пору року.