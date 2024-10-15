Нова варіація легендарного салату "Шуба": замініть всього лише один інгредієнт, щоб покращити смак

"Оселедець під шубою" або просто "Шуба" як цей салат називають в народі — надзвичайно популярна страва. Його готують як на щодень, так і на свята. А тому існує чимало варіацій салату.

В цьому новому рецепті "Шуби" кулінари радять замінити оселедець на куряче філе. Такий салат також стане чудовою стравою, яку можна подати на святковий стіл.

Інгредієнти куряче філе 200 г середня картоплина 2 шт. яйце 2 шт. буряк 2 шт. морква 2 шт. солоні огірки 3 шт. чорнослив 50 г твердий сир 50 г майонез за смаком

Процес приготування:

Відварити яйця, буряки, моркву, картоплю і куряче філе. Дати охолонути. Огірки і курку нарізати невеликими кубиками, чорнослив — соломкою. На великій терці натерти буряк, картоплю, моркву, яйця і твердий сир. Посолити. Викладати на тарілку шарами: картопля, курка, морква, огірки, яйця, чорнослив, сир і буряк. Кожен шар змастити майонезом, видавлюючи його "сіточкою" (окрім шару з огірками, чорносливом). Зверху можна прикрасити за бажанням.

Щоб салат вийшов максимально соковитим, перед подаванням на стіл його потрібно поставити в холодильник хоча б на дві години. Смачного!