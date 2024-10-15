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Нова варіація легендарного салату "Шуба": замініть всього лише один інгредієнт, щоб покращити смак

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
181 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1005
Час на прочитання
1 хв
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Нова варіація легендарного салату "Шуба": замініть всього лише один інгредієнт, щоб покращити смак

Новий рецепт "Шуби": замініть один інгредієнт / Фото: Фото з відкритих джерел

"Оселедець під шубою" або просто "Шуба" як цей салат називають в народі — надзвичайно популярна страва. Його готують як на щодень, так і на свята. А тому існує чимало варіацій салату.

В цьому новому рецепті "Шуби" кулінари радять замінити оселедець на куряче філе. Такий салат також стане чудовою стравою, яку можна подати на святковий стіл.

Інгредієнти

куряче філе
200 г
середня картоплина
2 шт.
яйце
2 шт.
буряк
2 шт.
морква
2 шт.
солоні огірки
3 шт.
чорнослив
50 г
твердий сир
50 г
майонез
за смаком

Процес приготування:

  1. Відварити яйця, буряки, моркву, картоплю і куряче філе. Дати охолонути.
  2. Огірки і курку нарізати невеликими кубиками, чорнослив — соломкою. На великій терці натерти буряк, картоплю, моркву, яйця і твердий сир. Посолити.
  3. Викладати на тарілку шарами: картопля, курка, морква, огірки, яйця, чорнослив, сир і буряк. Кожен шар змастити майонезом, видавлюючи його "сіточкою" (окрім шару з огірками, чорносливом).
  4. Зверху можна прикрасити за бажанням.

Щоб салат вийшов максимально соковитим, перед подаванням на стіл його потрібно поставити в холодильник хоча б на дві години. Смачного!

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