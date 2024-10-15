Нова варіація легендарного салату "Шуба": замініть всього лише один інгредієнт, щоб покращити смак

"Оселедець під шубою" або просто "Шуба" як цей салат називають в народі — надзвичайно популярна страва. Його готують як на щодень, так і на свята. А тому існує чимало варіацій салату.
В цьому новому рецепті "Шуби" кулінари радять замінити оселедець на куряче філе. Такий салат також стане чудовою стравою, яку можна подати на святковий стіл.
Інгредієнти
- куряче філе
- 200 г
- середня картоплина
- 2 шт.
- яйце
- 2 шт.
- буряк
- 2 шт.
- морква
- 2 шт.
- солоні огірки
- 3 шт.
- чорнослив
- 50 г
- твердий сир
- 50 г
- майонез
- за смаком
Процес приготування:
- Відварити яйця, буряки, моркву, картоплю і куряче філе. Дати охолонути.
- Огірки і курку нарізати невеликими кубиками, чорнослив — соломкою. На великій терці натерти буряк, картоплю, моркву, яйця і твердий сир. Посолити.
- Викладати на тарілку шарами: картопля, курка, морква, огірки, яйця, чорнослив, сир і буряк. Кожен шар змастити майонезом, видавлюючи його "сіточкою" (окрім шару з огірками, чорносливом).
- Зверху можна прикрасити за бажанням.
Щоб салат вийшов максимально соковитим, перед подаванням на стіл його потрібно поставити в холодильник хоча б на дві години. Смачного!