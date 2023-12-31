Новорічний салат з мандаринами, адигейським сиром та хамоном за 15 хвилин: гості будуть здивованими

Коли до Нового часу залишилося обмаль часу можна приготувати цей дуже смачний салат. Продуктів для нього потрібно не багато, але подбати про них бажано заздалегідь

Рецепт салату з хамоном та мандаринами

Інгредієнти для салату:

мандарини - 2 шт.,

рукола - 50 г,

хамон - 100 г

адигейський сир - 150 г

насіння - жменя

Інгредієнти для заправки:

кленовий сироп - 2 ч. ложки,

оливкова олія - стол. ложка,

соєвий соус - 2 ч. ложки

Приготування святкового салату:

Викладаємо помиту руколу на тарілку.

Мандарини чистимо та нарізаємо кільцями.

Викладаємо на тарілку хамон, попередньо його можна порвати на кусочки.

Адигейський сир нарізаємо скибками та обсмажуємо без олії на сковорідці до золотистого кольору, викладаємо на тарілку.

Змішуємо всі інгредієнти для заправки та поливаємо салат.

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