- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 231
- Час на прочитання
- 1 хв
Новий салат для новорічного столу, який зірве всі компліменти: прощаємося з банальними рецептами — готується миттєво
Багато хто вже активно готується до Нового року та обмірковує святкове меню. Найчастіше саме салати стають головною темою вибору.
Якщо вам набридли звичні рецепти, спробуйте неповторний салат “Новорічний подарунок”, який точно здивує гостей.
Інгредієнти
- варена картопля
- 5 шт.
- варена морква
- 2 шт.
- варені яйця
- 4 шт.
- копчена куряча грудка
- 300 г
- мариновані огірки
- 4 шт.
- зелений консервований горошок
- 1 б.
- зелене яблуко
- 1 шт.
- сіль, перець
- за смаком
- майонез
- 100 г
Процес приготування:
Перший шар: наріжте варену картоплю кубиками і викладіть на дно салатниці. Злегка змастіть майонезом.
Другий шар: рівномірно розкладіть кубики копченої курячої грудки.
Третій шар: додайте варену моркву, нарізану кубиками, і знову трохи змастіть майонезом.
Четвертий шар: натріть мариновані огірки на тертці та викладіть зверху.
П’ятий шар: викладіть консервований зелений горошок.
Фінальний шар: натріть зелене яблуко та варені яйця, посипте ними верх салату для свіжого смаку і красивого оформлення.
Смачного!