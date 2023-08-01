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П'ять модних та цікавих літніх салатів, які ви зможете з легкістю повторити

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
477
Час на прочитання
3 хв
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П'ять модних та цікавих літніх салатів, які ви зможете з легкістю повторити

Літні салати на кожен день: добірка рецептів / Фото: Pexels

Влітку від важкої їжі хочеться відмовитися, віддаючи перевагу простим стравам та легким продуктам. На думку дієтологів, під час основних прийомів їжі потрібно заповнювати половину тарілки клітковиною. Саме нею і багаті літні салати.

Вивчивши добірку актуальних літніх салатів від New York Times, ТСН.ua відібрав для вас п'ять найцікавіших на нашу думку. Їх дуже легко повторити у себе вдома.

Кукурудзяний салат з кінзою, базиліком та помідорами

Інгредієнти:

  • початки кукурудзи 5 шт;
  • чері 1 упаковка;
  • лайм 1 шт;
  • оливкова олія 3 ст. ложки;
  • сіль;
  • перець чилі подрібнений (за бажанням) 1/4 ч. ложки;
  • свіже листя базиліка;
  • свіже листя кінзи.

Спосіб приготування:

  1. Качани у лушпиннях розігріти в мікрохвильовій печі за високої потужності (3 хвилини). Очистити кукурудзу, зрізати з качанів зерна, перекласти у глибоку миску.
  2. Додати розрізані навпіл помідори чері.
  3. Натерти цедру лайма над кукурудзою та додати невелику кількість лаймового соку. Додати сіль, чилі, олію. Перемішати.
  4. Листя базиліка та листя кінзи порвати довільно руками, покласти у салат.
  5. Подавати одразу або поставити у холодильник в герметичному контейнері.

Салат "Кривава Мері"

Літні салати рецепти / © Pexels
Літні салати рецепти / Фото: Pexels

Інгредієнти для салату:

  • помідори 1 кг;
  • селера 2 стебла;
  • червона цибуля 1 шт;
  • лимонний сік 1 ст. ложка;
  • цукровий пісок 1 ч. ложка;
  • сіль;
  • чорний перець;
  • петрушка.

Для заправки:

  • соєвий соус 1 ст. ложка;
  • бальзамічний оцет 1 ст. ложка;
  • соус табаско 1,5-2 ч. ложки;
  • часник 1 зубчик;
  • оливкова олія 2 ст. ложки.

Спосіб приготування:

  1. Тонко нарізати селеру та червону цибулю. Додати лимонний сік, сіль, перець, цукор. Перемішати і залишити на 10 хвилин.
  2. Потім покласти селеру і цибулю в друшлак, щоб стекла зайва волога, перекласти у глибоку миску.
  3. Додати нарізані помідори.
  4. Приготувати заправку: з'єднати соєвий соус, бальзамічний оцет, табаско, часник, оливкову олію. Перемішати.
  5. Заправити салат, посолити і поперчити. Перед подаванням на стіл посипати петрушкою.

Салат з беконом

Інгредієнти:

  • салат ромен 3 шт;
  • лимон 1 шт;
  • помідори чері 1 склянка;
  • готовий бекон 3/4 склянки;
  • огірки 2 шт;
  • зелена цибуля;
  • стиглий авокадо 1 шт;
  • варені яйця 2 шт;
  • оливкова олія 1/3 ст. ложки;
  • сир фета або з блакитною пліснявою 1/2 склянки;
  • сіль;
  • чорний перець.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку потрібно приготувати заправку. Для цього в невелику мисочку натріть цедру лимона, видавити з нього сік, збити з оливковою олією. Додати сіль та перець.
  2. У велику миску покласти листки ромена (порвати). Додати помідори, бекон, зелену цибулю, огірки, сир. Збризкати приблизно половиною заправки. Добре перемішати.
  3. Викласти порізаний на шматочки авокадо, четвертинки вареного яйця. Зверху покласти салат, приправити сіллю та перцем. Полити залишками заправки.

Салат з пармезану і руколи

Оригінальний літній салат / © Pexels
Оригінальний літній салат / Фото: Pexels

Інгредієнти:

  • рукола 100-150 г;
  • пармезан 50 г;
  • оливкова олія 1 ст. ложка;
  • лимонний сік 1 ч. ложка;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Руколу помістити у глибоку миску, збризнути оливковою олією. Злегка перемішати руками. Додати лимонний сік та трішки солі.
  2. Натерти пармезан і перемішати. Додати ще крапельку олії, якщо салат вийшов надто гострим.

Фруктовий капрезе

Інгредієнти:

  • кісточкові фрукти (персик, нектарин, слива, вишня) 1 кг;
  • лимонний сік 1 ст. ложка;
  • цукор 2 ч. ложки;
  • сіль;
  • свіжа моцарела 200-220 г;
  • м'ята та базилік;
  • оливкова олія 2 ст. ложки;
  • чорний перець.

Спосіб приготування:

  1. Фрукти очистити від кісточок, нарізати. Перекласти на тарілку, додати лимонний сік, цукор і 1/2 ч. ложки солі. Перемішати, залишити на 5-10 хвилин.
  2. Моцарелу нарізати на дрібні шматки. Покласти до фруктів. Додати свіжі листочки м'яти і базиліку. Збризнути оливковою олією. Додати сіль та перець.

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Дата публікації
Перегляди
477
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