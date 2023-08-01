П'ять модних та цікавих літніх салатів, які ви зможете з легкістю повторити

Влітку від важкої їжі хочеться відмовитися, віддаючи перевагу простим стравам та легким продуктам. На думку дієтологів, під час основних прийомів їжі потрібно заповнювати половину тарілки клітковиною. Саме нею і багаті літні салати.
Вивчивши добірку актуальних літніх салатів від New York Times, ТСН.ua відібрав для вас п'ять найцікавіших на нашу думку. Їх дуже легко повторити у себе вдома.
Кукурудзяний салат з кінзою, базиліком та помідорами
Інгредієнти:
- початки кукурудзи 5 шт;
- чері 1 упаковка;
- лайм 1 шт;
- оливкова олія 3 ст. ложки;
- сіль;
- перець чилі подрібнений (за бажанням) 1/4 ч. ложки;
- свіже листя базиліка;
- свіже листя кінзи.
Спосіб приготування:
- Качани у лушпиннях розігріти в мікрохвильовій печі за високої потужності (3 хвилини). Очистити кукурудзу, зрізати з качанів зерна, перекласти у глибоку миску.
- Додати розрізані навпіл помідори чері.
- Натерти цедру лайма над кукурудзою та додати невелику кількість лаймового соку. Додати сіль, чилі, олію. Перемішати.
- Листя базиліка та листя кінзи порвати довільно руками, покласти у салат.
- Подавати одразу або поставити у холодильник в герметичному контейнері.
Салат "Кривава Мері"
Інгредієнти для салату:
- помідори 1 кг;
- селера 2 стебла;
- червона цибуля 1 шт;
- лимонний сік 1 ст. ложка;
- цукровий пісок 1 ч. ложка;
- сіль;
- чорний перець;
- петрушка.
Для заправки:
- соєвий соус 1 ст. ложка;
- бальзамічний оцет 1 ст. ложка;
- соус табаско 1,5-2 ч. ложки;
- часник 1 зубчик;
- оливкова олія 2 ст. ложки.
Спосіб приготування:
- Тонко нарізати селеру та червону цибулю. Додати лимонний сік, сіль, перець, цукор. Перемішати і залишити на 10 хвилин.
- Потім покласти селеру і цибулю в друшлак, щоб стекла зайва волога, перекласти у глибоку миску.
- Додати нарізані помідори.
- Приготувати заправку: з'єднати соєвий соус, бальзамічний оцет, табаско, часник, оливкову олію. Перемішати.
- Заправити салат, посолити і поперчити. Перед подаванням на стіл посипати петрушкою.
Салат з беконом
Інгредієнти:
- салат ромен 3 шт;
- лимон 1 шт;
- помідори чері 1 склянка;
- готовий бекон 3/4 склянки;
- огірки 2 шт;
- зелена цибуля;
- стиглий авокадо 1 шт;
- варені яйця 2 шт;
- оливкова олія 1/3 ст. ложки;
- сир фета або з блакитною пліснявою 1/2 склянки;
- сіль;
- чорний перець.
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно приготувати заправку. Для цього в невелику мисочку натріть цедру лимона, видавити з нього сік, збити з оливковою олією. Додати сіль та перець.
- У велику миску покласти листки ромена (порвати). Додати помідори, бекон, зелену цибулю, огірки, сир. Збризкати приблизно половиною заправки. Добре перемішати.
- Викласти порізаний на шматочки авокадо, четвертинки вареного яйця. Зверху покласти салат, приправити сіллю та перцем. Полити залишками заправки.
Салат з пармезану і руколи
Інгредієнти:
- рукола 100-150 г;
- пармезан 50 г;
- оливкова олія 1 ст. ложка;
- лимонний сік 1 ч. ложка;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Руколу помістити у глибоку миску, збризнути оливковою олією. Злегка перемішати руками. Додати лимонний сік та трішки солі.
- Натерти пармезан і перемішати. Додати ще крапельку олії, якщо салат вийшов надто гострим.
Фруктовий капрезе
Інгредієнти:
- кісточкові фрукти (персик, нектарин, слива, вишня) 1 кг;
- лимонний сік 1 ст. ложка;
- цукор 2 ч. ложки;
- сіль;
- свіжа моцарела 200-220 г;
- м'ята та базилік;
- оливкова олія 2 ст. ложки;
- чорний перець.
Спосіб приготування:
- Фрукти очистити від кісточок, нарізати. Перекласти на тарілку, додати лимонний сік, цукор і 1/2 ч. ложки солі. Перемішати, залишити на 5-10 хвилин.
- Моцарелу нарізати на дрібні шматки. Покласти до фруктів. Додати свіжі листочки м'яти і базиліку. Збризнути оливковою олією. Додати сіль та перець.
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