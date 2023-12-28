Прикраса столу: салат з креветками, авокадо та помідорами

Легкий, соковитий салат із креветками та авокадо може стати чудовою прикрасою будь-якого столу. Крім двох цих головних інгредієнтів, вам знадобляться помідори чері та мікс салатів.
Інгредієнти
- креветки
- 400 г
- авокадо
- 1 шт.
- помідори чері
- 200 г
- мікс салатів
- 100 г
- сік лимона
- олія оливкова
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сухий часник
- кунжут
- сіль
- Креветки відваріть 2-3 хвилини у підсоленій воді. Злийте воду, почистіть. Обсмажте креветки із соком лимона кілька хвилин.
- Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку. Наріжте смужками або шматочками. Посипте сіллю, перцем, сухим часником і полийте соком лимона.
- Помідори розріжте на половинки.
- Салат промийте і розкладіть на 15 хвилин на рушник.
- У салатник викладіть салат, креветки, авокадо, помідори, збризкайте оливковою олією. Перемішайте. Викладіть салат на гарне блюдо і посипте кунжутом.
Поради:
- Кунжут додавайте за бажанням.
- До салату можна додати червону цибулю.
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