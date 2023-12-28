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Прикраса столу: салат з креветками, авокадо та помідорами

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
111 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
30
Час на прочитання
1 хв
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Прикраса столу: салат з креветками, авокадо та помідорами

Салат з креветками, авокадо та помідорами. / Фото: Credits

Легкий, соковитий салат із креветками та авокадо може стати чудовою прикрасою будь-якого столу. Крім двох цих головних інгредієнтів, вам знадобляться помідори чері та мікс салатів.

Інгредієнти

креветки
400 г
авокадо
1 шт.
помідори чері
200 г
мікс салатів
100 г
сік лимона
олія оливкова
1 ст. л.
перець чорний мелений
сухий часник
кунжут
сіль
  1. Креветки відваріть 2-3 хвилини у підсоленій воді. Злийте воду, почистіть. Обсмажте креветки із соком лимона кілька хвилин.
  2. Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку. Наріжте смужками або шматочками. Посипте сіллю, перцем, сухим часником і полийте соком лимона.
  3. Помідори розріжте на половинки.
  4. Салат промийте і розкладіть на 15 хвилин на рушник.
  5. У салатник викладіть салат, креветки, авокадо, помідори, збризкайте оливковою олією. Перемішайте. Викладіть салат на гарне блюдо і посипте кунжутом.

Поради:

  • Кунжут додавайте за бажанням.
  • До салату можна додати червону цибулю.

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Дата публікації
Перегляди
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