Про цей салат більшість вже забула, а дарма: він в рази кращий за олів’є і крабовий

Цей салат колись був справжнім хітом на святкових столах, але з роками несправедливо зник із меню. А дарма, бо за смаком він легко затьмарює звичні олів’є та крабовий салат.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
170 ккал
Салат: рецепт (фото з сайту "Господинька")

Салат: рецепт (фото з сайту "Господинька")

Простий набір інгредієнтів і вдале поєднання роблять його по-справжньому особливим. Спробуйте приготувати — і, можливо, саме він стане вашим новим улюбленцем. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Інгредієнти

варена куряча грудка
300 г
яєчні білки
4 шт.
солоні огірки
2 шт.
морква по-корейськи
150 г
копчений сир
150 г
яєчні жовтки (для декору)
2 шт.
яєчні жовтки (для соусу)
2 шт.
сіль
1/2 ч. ложки
чорний мелений перець
дрібка
олія
2 ст. ложки
сметана
3 ст. ложки
зерниста гірчиця
1 ч. ложка
часник
1 зубчик

  1. Варену грудку розібрати на волокна за допомогою виделки. Викласти в салатник першим шаром.

  2. Приготувати соус: 2 жовтки перетерти, додати сметану, гірчицю, олію, перець, сіль, видавлений часник і змішати. Викласти зверху на курку.

  3. Потім натерти на тертці яєчні білки і солоні огірки. Змастити шар соусом. Викласти корейську моркву, змастити знову соусом. Останній шар — копчений сир. Жовтками, що залишилися, можна прикрасити салат.

Смачного!

