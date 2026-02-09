- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 288
- Час на прочитання
- 1 хв
Про цей салат більшість вже забула, а дарма: він в рази кращий за олів’є і крабовий
Цей салат колись був справжнім хітом на святкових столах, але з роками несправедливо зник із меню. А дарма, бо за смаком він легко затьмарює звичні олів’є та крабовий салат.
Простий набір інгредієнтів і вдале поєднання роблять його по-справжньому особливим. Спробуйте приготувати — і, можливо, саме він стане вашим новим улюбленцем. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- варена куряча грудка
- 300 г
- яєчні білки
- 4 шт.
- солоні огірки
- 2 шт.
- морква по-корейськи
- 150 г
- копчений сир
- 150 г
- яєчні жовтки (для декору)
- 2 шт.
- яєчні жовтки (для соусу)
- 2 шт.
- сіль
- 1/2 ч. ложки
- чорний мелений перець
- дрібка
- олія
- 2 ст. ложки
- сметана
- 3 ст. ложки
- зерниста гірчиця
- 1 ч. ложка
- часник
- 1 зубчик
Варену грудку розібрати на волокна за допомогою виделки. Викласти в салатник першим шаром.
Приготувати соус: 2 жовтки перетерти, додати сметану, гірчицю, олію, перець, сіль, видавлений часник і змішати. Викласти зверху на курку.
Потім натерти на тертці яєчні білки і солоні огірки. Змастити шар соусом. Викласти корейську моркву, змастити знову соусом. Останній шар — копчений сир. Жовтками, що залишилися, можна прикрасити салат.
Смачного!