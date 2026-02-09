Про цей салат більшість вже забула, а дарма: він в рази кращий за олів’є і крабовий

Не потрібно години проводити на біговій доріжці чи сидіти на суворих дієтах, щоб додати роки до життя. Нове дослідження показує, що навіть невеликі щоденні зміни у сні, харчуванні та фізичній активності здатні подовжити ваш вік і покращити якість життя.