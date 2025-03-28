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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Простий і корисний салат з броколі: легкий варіант вечері

Цей легкий та смачний салат стане чудовим варіантом для вечері та відмінно доповнить святковий стіл.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
17 хвилин
Харчова цінність на 100 г
80 ккал
Легкий і смачний салат з броколі

Легкий і смачний салат з броколі / © pixabay.com

Відварена броколі, свіжий огірок, яйця та зелень ідеально поєднуються в смачній заправці з йогурту, гірчиці та жовтків.

Інгредієнти

відварена у підсоленій воді броколі
1 шт.
свіжий огірок
1 шт.
білок яєць
3 шт.
зелень
за смаком
грецький йогурт
150 г
сіль, перець
за смаком
гірчиця
за смаком
жовтки яєць
3 шт.

Процес приготування:

  1. Наріжте огірок тонкими скибочками, додайте дрібно нарізану зелень і білки відварених яєць, а також броколі, зварене в підсоленій воді (після варіння опустіть її в холодну воду для збереження кольору).

  2. Для заправки змішайте йогурт з подрібненими жовтками, гірчицею, сіллю та перцем.

  3. Заправте отриманою сумішшю салат.

Смачного!

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