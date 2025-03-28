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- Салати
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Простий і корисний салат з броколі: легкий варіант вечері
Цей легкий та смачний салат стане чудовим варіантом для вечері та відмінно доповнить святковий стіл.
Відварена броколі, свіжий огірок, яйця та зелень ідеально поєднуються в смачній заправці з йогурту, гірчиці та жовтків.
Інгредієнти
- відварена у підсоленій воді броколі
- 1 шт.
- свіжий огірок
- 1 шт.
- білок яєць
- 3 шт.
- зелень
- за смаком
- грецький йогурт
- 150 г
- сіль, перець
- за смаком
- гірчиця
- за смаком
- жовтки яєць
- 3 шт.
Процес приготування:
Наріжте огірок тонкими скибочками, додайте дрібно нарізану зелень і білки відварених яєць, а також броколі, зварене в підсоленій воді (після варіння опустіть її в холодну воду для збереження кольору).
Для заправки змішайте йогурт з подрібненими жовтками, гірчицею, сіллю та перцем.
Заправте отриманою сумішшю салат.
Смачного!
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