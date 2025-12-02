- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
Приготуйте цей салат на Новий рік: він точно зникне з тарілок миттєво, і всі його вихвалятимуть
Цей простий салат із трьох інгредієнтів стане справжньою зіркою новорічного столу.
До свят залишилося менше місяця, тож саме час продумати меню і знайти страви, які здивують гостей. Салат “Риба по-польськи” ідеально для цього підходить: готується легко, виглядає ефектно, а ніжний смак у поєднанні з пікантною маринованою цибулею робить його справжньою перлиною святкового вечора.
Інгредієнти
- горбуша
- 1 кг
- ріпчаста цибуля
- 400 г
- кріп
- пучок
- лавровий лист
- 2 шт.
- майонез
- за смаком
- сіль, перець
- за смаком
- сіль (для маринаду)
- 1,5 ст. ложки
- цукор (для маринаду)
- 1,5 ст. ложки
- оцет 9% (для маринаду)
- 3 ст. ложки
- вода (для маринаду)
- 150 мл
Процес приготування:
Горбушу нарізаємо на порційні шматочки. У каструлі доводимо до кипіння воду з лавровим листом, сіллю та невеликою гілочкою кропу. Варимо рибу близько 10 хвилин, потім охолоджуємо, очищаємо від кісток і розбираємо на ніжні волокна. Солимо та перчимо за смаком.
Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і промиваємо холодною водою. Складаємо в миску, додаємо сіль, цукор, трохи оцту та вливаємо 150 мл води. Залишаємо на 20 хвилин — цибуля стане хрусткою і втратить гіркоту.
У глибокій формі формуємо салат шарами: 1-й шар — риба; 2-й шар — маринована цибуля; зверху робимо легку майонезну “сітку”.
Повторюємо ще один раз. Верхній шар — риба під ніжною майонезною «шапочкою».
Ставимо салат у холодильник на 2–3 години, щоб усі шари добре просочилися: риба стане особливо м’якою та соковитою, а цибуля — ароматною та ніжною.
Перед подаванням прикрашаємо свіжим кропом і подаємо до столу.
Смачного!