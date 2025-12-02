ТСН у соціальних мережах

Салати
57
1 хв

Приготуйте цей салат на Новий рік: він точно зникне з тарілок миттєво, і всі його вихвалятимуть

Цей простий салат із трьох інгредієнтів стане справжньою зіркою новорічного столу.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 год. 10 хв.
131 ккал
Салат "Риба по-польськи": рецепт

Салат "Риба по-польськи": рецепт / © Фото з відкритих джерел

До свят залишилося менше місяця, тож саме час продумати меню і знайти страви, які здивують гостей. Салат “Риба по-польськи” ідеально для цього підходить: готується легко, виглядає ефектно, а ніжний смак у поєднанні з пікантною маринованою цибулею робить його справжньою перлиною святкового вечора.

Інгредієнти

горбуша
1 кг
ріпчаста цибуля
400 г
кріп
пучок
лавровий лист
2 шт.
майонез
за смаком
сіль, перець
за смаком
сіль (для маринаду)
1,5 ст. ложки
цукор (для маринаду)
1,5 ст. ложки
оцет 9% (для маринаду)
3 ст. ложки
вода (для маринаду)
150 мл

Процес приготування:

  1. Горбушу нарізаємо на порційні шматочки. У каструлі доводимо до кипіння воду з лавровим листом, сіллю та невеликою гілочкою кропу. Варимо рибу близько 10 хвилин, потім охолоджуємо, очищаємо від кісток і розбираємо на ніжні волокна. Солимо та перчимо за смаком.

  2. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і промиваємо холодною водою. Складаємо в миску, додаємо сіль, цукор, трохи оцту та вливаємо 150 мл води. Залишаємо на 20 хвилин — цибуля стане хрусткою і втратить гіркоту.

  3. У глибокій формі формуємо салат шарами: 1-й шар — риба; 2-й шар — маринована цибуля; зверху робимо легку майонезну “сітку”.

  4. Повторюємо ще один раз. Верхній шар — риба під ніжною майонезною «шапочкою».

  5. Ставимо салат у холодильник на 2–3 години, щоб усі шари добре просочилися: риба стане особливо м’якою та соковитою, а цибуля — ароматною та ніжною.

  6. Перед подаванням прикрашаємо свіжим кропом і подаємо до столу.

Смачного!

