Приготуйте цей салат на Новий рік: він точно зникне з тарілок миттєво, і всі його вихвалятимуть

До свят залишилося менше місяця, тож саме час продумати меню і знайти страви, які здивують гостей. Салат “Риба по-польськи” ідеально для цього підходить: готується легко, виглядає ефектно, а ніжний смак у поєднанні з пікантною маринованою цибулею робить його справжньою перлиною святкового вечора.

Процес приготування:

Горбушу нарізаємо на порційні шматочки. У каструлі доводимо до кипіння воду з лавровим листом, сіллю та невеликою гілочкою кропу. Варимо рибу близько 10 хвилин, потім охолоджуємо, очищаємо від кісток і розбираємо на ніжні волокна. Солимо та перчимо за смаком.

Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і промиваємо холодною водою. Складаємо в миску, додаємо сіль, цукор, трохи оцту та вливаємо 150 мл води. Залишаємо на 20 хвилин — цибуля стане хрусткою і втратить гіркоту.

У глибокій формі формуємо салат шарами: 1-й шар — риба; 2-й шар — маринована цибуля; зверху робимо легку майонезну “сітку”.

Повторюємо ще один раз. Верхній шар — риба під ніжною майонезною «шапочкою».

Ставимо салат у холодильник на 2–3 години, щоб усі шари добре просочилися: риба стане особливо м’якою та соковитою, а цибуля — ароматною та ніжною.