Рецепт салату "Мімоза" на новорічний стіл: як приготувати "легку" версію без майонезу і моркви

Салат "Мімоза" на рівні з "Олів'є" та "Оселедцем під шубою" завжди готують на Новий рік. Складається він з шарів, які зазвичай присмачуються майонезом. Але, якщо ви хочете приготувати більш "легку" версію салату, спробуйте цей рецепт.