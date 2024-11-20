Рецепт салату "Мімоза" на новорічний стіл: як приготувати "легку" версію без майонезу і моркви

Салат "Мімоза" на рівні з "Олів'є" та "Оселедцем під шубою" завжди готують на Новий рік. Складається він з шарів, які зазвичай присмачуються майонезом. Але, якщо ви хочете приготувати більш "легку" версію салату, спробуйте цей рецепт.
Така версія салату чудово підходить для тих, хто хоче насолодитися класичною новорічною стравою, але дотримується правильного харчування чи рахує калорії.
Інгредієнти
- картопля варена
- 2 шт.
- консервований лосось
- 120 г
- зелена цибуля
- 20 г
- салат Айсберг
- 50 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- гірчиця
- 1 ст. ложка
- мед
- 1 ст. ложка
- лимонний сік
- 3 ст. ложки
- оливкова олія
- 3 ст. ложки
- сметана 20%
- 3 ст. ложки
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
- Відваріть картоплю у мундирі (25 хвилин). Остудіть і натріть на середній терці. Яйця також відваріть (10 хвилин), остудіть, почистіть, розділіть білки від жовтків і окремо натріть на дрібній терці.
- Консервований лосось подрібніть виделкою. Промийте і просушіть салат та зелену цибулю. Останню наріжте.
- Для соусу поєднайте мед, гірчицю, оливкову олію, лимонний сік, сметану і сіль. Перемішайте.
- Викладайте салат шарами: спочатку натерта картопля, сіль та соус, потім риба, зелена цибуля та знову соус, наприкінці салат Айсберг, знову соус, терті білки, ще раз соус і прикрасьте натертими жовтками.
Смачного!