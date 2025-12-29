Рецепт салату з картоплі «Стіг сіна»: оригінальна альтернатива традиційним новорічним стравам

Картопляний салат

Реклама

Якщо ви шукаєте спосіб оновити святкове меню та здивувати гостей, зверніть увагу на цей картопляний салат. Ця страва вирізняється ефектним подаванням та поєднанням текстур: золотиста хрустка картопля у поєднанні зі свіжими овочами та фруктами робить салат легким, але водночас ситним.

Необхідні інгредієнти

Картопля: 750 г

М’ясо (свинина): 400 г

Яблука: 250 г

Огірки (свіжі): 200 г

Сир (твердих сортів): 150 г

Яйця курячі: 4 шт.

Цибуля (салатна): 100 г

Майонез: 180 г

Олія: 80–100 мл

Сіль та перець: за смаком

Процес приготування

Картоплю потрібно почистити та натерти на тертці для корейської моркви, щоб отримати тонку соломку. Важливо ретельно промити її холодною водою кілька разів, аби повністю видалити крохмаль. Після цього картоплю слід добре просушити на паперових рушниках.

Розігрійте олію та обсмажуйте картоплю невеликими порціями протягом 2–3 хвилин до золотистого кольору. Готову соломку викладіть на серветку, щоб прибрати зайвий жир. Саме ця хрустка скоринка є головною особливістю страви.

Свинину наріжте невеликими шматочками та швидко обсмажте на інтенсивному вогні (близько 8–10 хвилин), наприкінці додавши спеції.

Відварені яйця наріжте кубиками, огірки — невеликими брусочками, а цибулю дрібно подрібніть. Сир натріть на грубій тертці.

У глибокій ємності поєднайте обсмажене м’ясо, яйця, огірки, сир та цибулю. Додайте сіль, перець та майонез (частину соусу залиште для фінального оформлення). Останнім штрихом додайте нарізане яблуко — воно забезпечить салату приємну свіжість та легку кислинку.

Оформлення та подавання

Щільно викладіть отриману масу у глибоку піалу, накрийте пласкою тарілкою та обережно переверніть. Змастіть поверхню залишками майонезу та щедро вкрийте салат хрусткою картопляною соломкою, надаючи страві форми стогу.

Для святкового вигляду салат можна доповнити свіжою зеленню або вирізаними фігурками із сиру. Подавати страву рекомендується зразу після приготування, поки картопля зберігає свої хрусткі властивості.