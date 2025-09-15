- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт смачного салату «Київський»: готується за 10 хвилин, а з’їдається ще швидше
Рецепт швидкого салату, який смачніший за Олів’є
Шукаєте ідеальний салат, який готується швидко, а смакує просто неймовірно? Цей рецепт — саме те, що вам потрібно! Поєднання копченої курки, свіжих овочів та сиру створює насичений і водночас ніжний смак.
Інгредієнти для салату «Київський»:
Свіжі огірки — 2-3 шт.
Солодкий перець — 1 шт.
Копчене куряче філе — 200-250 г
Твердий сир — 150 г
Яйця — 4 шт.
Кукурудза консервована — 1 баночка (близько 340 г)
Майонез — за смаком
Сіль, чорний перець — за смаком
Приготування салату:
Наріжте огірки та солодкий перець невеликими кубиками. Висипте їх у глибоку миску.
Наріжте копчене куряче філе кубиками й відправте до овочів.
Натріть твердий сир і варені яйця на великій тертці, додайте їх до решти інгредієнтів.
Злийте рідину з банки кукурудзи та висипте зерна в салат. Посоліть і поперчіть за смаком.
Заправте салат майонезом і ретельно все перемішайте. Швидкий та смачний салат готовий.