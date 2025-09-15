ТСН у соціальних мережах

Рецепт смачного салату «Київський»: готується за 10 хвилин, а з’їдається ще швидше

Рецепт швидкого салату, який смачніший за Олів’є

Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Салат "Київський"// фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте ідеальний салат, який готується швидко, а смакує просто неймовірно? Цей рецепт — саме те, що вам потрібно! Поєднання копченої курки, свіжих овочів та сиру створює насичений і водночас ніжний смак.

Інгредієнти для салату «Київський»:

  • Свіжі огірки — 2-3 шт.

  • Солодкий перець — 1 шт.

  • Копчене куряче філе — 200-250 г

  • Твердий сир — 150 г

  • Яйця — 4 шт.

  • Кукурудза консервована — 1 баночка (близько 340 г)

  • Майонез — за смаком

  • Сіль, чорний перець — за смаком

Приготування салату:

  • Наріжте огірки та солодкий перець невеликими кубиками. Висипте їх у глибоку миску.

  • Наріжте копчене куряче філе кубиками й відправте до овочів.

  • Натріть твердий сир і варені яйця на великій тертці, додайте їх до решти інгредієнтів.

  • Злийте рідину з банки кукурудзи та висипте зерна в салат. Посоліть і поперчіть за смаком.

  • Заправте салат майонезом і ретельно все перемішайте. Швидкий та смачний салат готовий.

