Салат "Афродіта": спробуйте новинку на зимові свята і не пожалкуєте — гості з'їдять його за хвилину

Святковий та дуже смачний салат, який варто приготувати на новорічні свята.
Ваші гості неодмінно будуть здивовані цікавим поєднанням продуктів цього салату.
Інгредієнти
- кальмари
- 350 г
- цибуля
- 1 шт.
- варені яйця
- 4 шт.
- відварений рис
- 50 г
- відварена куряча грудка
- 200 г
- твердий сир
- 100 г
- волоські горіхи
- 120 г
- майонез
- за смаком
Процес приготування:
- Кальмари потрібно відварити в підсоленій воді 3 хвилини. Нарізати соломкою і викласти в кільце для салатів (це буде наш перший шар). Змастити сіточкою з майонезу.
- Цибулю порізати напівкільцями, варені жовтки подрібнити руками, змішати і змастити сіточкою з майонезу.
- Викласти відварений рис і змастити майонезом.
- Нарізати кубиками курячу грудку, викласти і змастити майонезом.
- Сир натерти на терці, викласти в кільце на куряче м'ясо, змастити сіточкою з майонезу.
- Натерти на терці відварені яєчні білки, прикрасити меленими горіхами.
Смачного!