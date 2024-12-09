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Салат "Афродіта": спробуйте новинку на зимові свята і не пожалкуєте — гості з'їдять його за хвилину

Час приготування
18 хвилин
Харчова цінність на 100 г
117 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
318
Час на прочитання
1 хв
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Салат "Афродіта": спробуйте новинку на зимові свята і не пожалкуєте — гості з'їдять його за хвилину

Салат "Афродіта" (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Святковий та дуже смачний салат, який варто приготувати на новорічні свята.

Ваші гості неодмінно будуть здивовані цікавим поєднанням продуктів цього салату.

Інгредієнти

кальмари
350 г
цибуля
1 шт.
варені яйця
4 шт.
відварений рис
50 г
відварена куряча грудка
200 г
твердий сир
100 г
волоські горіхи
120 г
майонез
за смаком

Процес приготування:

  1. Кальмари потрібно відварити в підсоленій воді 3 хвилини. Нарізати соломкою і викласти в кільце для салатів (це буде наш перший шар). Змастити сіточкою з майонезу.
  2. Цибулю порізати напівкільцями, варені жовтки подрібнити руками, змішати і змастити сіточкою з майонезу.
  3. Викласти відварений рис і змастити майонезом.
  4. Нарізати кубиками курячу грудку, викласти і змастити майонезом.
  5. Сир натерти на терці, викласти в кільце на куряче м'ясо, змастити сіточкою з майонезу.
  6. Натерти на терці відварені яєчні білки, прикрасити меленими горіхами. 

Смачного!

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