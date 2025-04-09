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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Салат "Анюта": страва, яка зачаровує своїм незвичним поєднанням — гості будуть в захваті

Спробуйте приготувати вже сьогодні цей ніжний салат з відвареного курячого філе. Всі будуть в захваті від його смаку.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
218 ккал
Салат "Анюта": рецепт

Салат "Анюта": рецепт / © Фото з відкритих джерел

Салат “Анюта” готується з простих та доступних інгредієнтів, але захоплює своїм незвичайним поєднанням смаків.

Інгредієнти

куряче філе відварене
1 шт.
цибулина
1 шт.
варені яйця
2 шт.
кисло-солодке яблуко
1 шт.
твердий сир
100 г
майонез
за смаком
олія
для смаження
зелень
для прикрашання

Процес приготування:

  1. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити на олії до золотистого кольору.

  2. Філе курки нарізати кубиками, викласти в миску, зверху додати майонез.

  3. Викласти обсмажену цибулю та натерті на терці яйця, знову змастити майонезом.

  4. Очистити яблуко, натерти його на терці, покрити цей шар також майонезом.

  5. Натерти на терці твердий сир, змастити майонезом. За бажанням прикрасити зеленню.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
140
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