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- Салати
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Салат "Анюта": страва, яка зачаровує своїм незвичним поєднанням — гості будуть в захваті
Спробуйте приготувати вже сьогодні цей ніжний салат з відвареного курячого філе. Всі будуть в захваті від його смаку.
Салат “Анюта” готується з простих та доступних інгредієнтів, але захоплює своїм незвичайним поєднанням смаків.
Інгредієнти
- куряче філе відварене
- 1 шт.
- цибулина
- 1 шт.
- варені яйця
- 2 шт.
- кисло-солодке яблуко
- 1 шт.
- твердий сир
- 100 г
- майонез
- за смаком
- олія
- для смаження
- зелень
- для прикрашання
Процес приготування:
Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити на олії до золотистого кольору.
Філе курки нарізати кубиками, викласти в миску, зверху додати майонез.
Викласти обсмажену цибулю та натерті на терці яйця, знову змастити майонезом.
Очистити яблуко, натерти його на терці, покрити цей шар також майонезом.
Натерти на терці твердий сир, змастити майонезом. За бажанням прикрасити зеленню.
Смачного!