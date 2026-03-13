- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат "Березень": маловідомий, але в рази смачніший за "Шубу" чи "Олів'є"
Покрокове приготування: ніжні шари з копченого курячого філе, свіжих овочів, маринованої цибулі та яєць з ароматною зеленню — ідеальний для святкового столу чи щоденного обіду.
Весна вже близько, і саме час оновлювати меню легкими та яскравими стравами. Салати, які не лише смачні, а й святкові на вигляд, покращують настрій та роблять обід особливим. Спробуйте салат «Березень», рецептом якого поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- відварене куряче філе
- 300 г
- мариновані печериці
- 200 г
- варені яйця
- 4 шт.
- твердий сир
- 130 г
- майонез
- за смаком
- сіль, перець
- за смаком
- свіжий огірок
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль (для маринування цибулі)
- ½ ч. л.
- оцет 9%
- 2 ст. л.
- вода
- за смаком
Процес приготування:
Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю, додати до неї цукор, сіль, влити оцет і воду, поставити для маринування максимум на 15 хвилин. Після цього відкинути на сито, щоб стекла рідина.
Дрібно нарізати відварене куряче філе, додати нарізані мариновані печериці, подрібнити варені яйця, натерти на крупній терці твердий сир, додати мариновану цибулю, майонез, сіль і перець. Добре перемішати.
Викласти готову страву до салатника, зверху прикрасити кружальцями свіжого огірка, формуючи пелюстки троянди.
Смачного!