Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Салат без майонезу, який підкорює всіх: курка, огірки та кукурудза — і на будні, і на свято

Смачний салат зовсім не обов’язково робити з важкими шарами чи майонезом. Ми покажемо простий спосіб приготувати його легко й корисно.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
122 ккал
122 ккал
Салат без майонезу (фото з сайту "Сенсація")

Ситний і неймовірно смачний салат для всієї родини можна зробити вже сьогодні — прості інгредієнти та мінімум часу. Рецептом поділилися на сайті «Сенсація».

Інгредієнти

куряча грудка
300 г
яйця
3 шт.
огірок
1 шт.
консервована кукурудза
1 банка
кріп
пучок
сметана
150 г
сіль, чорний мелений перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Спершу ставимо варитися курячі яйця. Поки вони готуються, куряче філе ретельно миємо, обсушуємо, очищаємо від плівок і зайвого жиру, нарізаємо невеликими кубиками та обсмажуємо на сковороді на повільному вогні до золотистої скоринки. За смаком додаємо сіль і чорний перець.

  2. Готову курку викладаємо у глибоку миску. Яйця очищаємо, подрібнюємо й додаємо до курки. Потім додаємо консервовану кукурудзу та свіжий огірок, нарізаний кубиками.

  3. Далі вносимо ароматну зелень і сметану, ретельно перемішуємо. Салат бажано охолодити в холодильнику кілька годин, після чого подавати до вечері, на швидкий перекус або святковий стіл.

Смачно!

Дата публікації
Кількість переглядів
32
