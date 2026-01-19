- Дата публікації
Салат без майонезу, який підкорює всіх: курка, огірки та кукурудза — і на будні, і на свято
Смачний салат зовсім не обов’язково робити з важкими шарами чи майонезом. Ми покажемо простий спосіб приготувати його легко й корисно.
Ситний і неймовірно смачний салат для всієї родини можна зробити вже сьогодні — прості інгредієнти та мінімум часу. Рецептом поділилися на сайті «Сенсація».
Інгредієнти
- куряча грудка
- 300 г
- яйця
- 3 шт.
- огірок
- 1 шт.
- консервована кукурудза
- 1 банка
- кріп
- пучок
- сметана
- 150 г
- сіль, чорний мелений перець
- за смаком
Процес приготування:
Спершу ставимо варитися курячі яйця. Поки вони готуються, куряче філе ретельно миємо, обсушуємо, очищаємо від плівок і зайвого жиру, нарізаємо невеликими кубиками та обсмажуємо на сковороді на повільному вогні до золотистої скоринки. За смаком додаємо сіль і чорний перець.
Готову курку викладаємо у глибоку миску. Яйця очищаємо, подрібнюємо й додаємо до курки. Потім додаємо консервовану кукурудзу та свіжий огірок, нарізаний кубиками.
Далі вносимо ароматну зелень і сметану, ретельно перемішуємо. Салат бажано охолодити в холодильнику кілька годин, після чого подавати до вечері, на швидкий перекус або святковий стіл.
Смачно!