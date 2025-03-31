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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
1 хв

Салат "Геніальний": знадобляться банка консерви і огірки

Простий, смачний і ситний салат, який здивує ваших гостей на святковому столі і не тільки.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Салат "Геніальний": рецепт (фото з сайту Смачненьке)

Салат "Геніальний": рецепт (фото з сайту Смачненьке) / © Фото з відкритих джерел

Виготовляється з доступних інгредієнтів, а результат вражає своїм смаком. Спробуйте цей "геніальний" салат і дізнайтесь, чому він став фаворитом на кожному святі.

Інгредієнти

сардина консерва
1 шт.
мариновані огірки
3 шт.
відварена картопля
1 шт.
відварена морква
1 шт.
варені яйця
3 шт.
сіль
0,5 ч. ложки
цукор
1 ч. ложка
яблучний оцет
1 ст. ложка
кріп
гілочка
майонез
за смаком

Процес приготування:

  1. Цибулю нарізати кубиками і замаринувати, додавши оцет, сіль, цукор і трохи окропу.

  2. Сардину розімнути виделкою, викласти першим шаром салату, покрити тоненькою сіточкою майонезу, другим шаром викласти мариновану цибулю.

  3. Натерти на тертку відварену картоплю, викласти сіточку майонезу, на грубій стороні тертки натерти мариновані огірки і викласти зверху.

  4. Далі натерти відварену моркву, додати сіточку майонезу і натерти білки від яєць. Жовтки розімнути виделкою, перемішати з мілко нарізаним кропом. Прикрасити салат.

Смачного!

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