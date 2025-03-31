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- Категорія
- Салати
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Салат "Геніальний": знадобляться банка консерви і огірки
Простий, смачний і ситний салат, який здивує ваших гостей на святковому столі і не тільки.
Виготовляється з доступних інгредієнтів, а результат вражає своїм смаком. Спробуйте цей "геніальний" салат і дізнайтесь, чому він став фаворитом на кожному святі.
Інгредієнти
- сардина консерва
- 1 шт.
- мариновані огірки
- 3 шт.
- відварена картопля
- 1 шт.
- відварена морква
- 1 шт.
- варені яйця
- 3 шт.
- сіль
- 0,5 ч. ложки
- цукор
- 1 ч. ложка
- яблучний оцет
- 1 ст. ложка
- кріп
- гілочка
- майонез
- за смаком
Процес приготування:
Цибулю нарізати кубиками і замаринувати, додавши оцет, сіль, цукор і трохи окропу.
Сардину розімнути виделкою, викласти першим шаром салату, покрити тоненькою сіточкою майонезу, другим шаром викласти мариновану цибулю.
Натерти на тертку відварену картоплю, викласти сіточку майонезу, на грубій стороні тертки натерти мариновані огірки і викласти зверху.
Далі натерти відварену моркву, додати сіточку майонезу і натерти білки від яєць. Жовтки розімнути виделкою, перемішати з мілко нарізаним кропом. Прикрасити салат.
Смачного!
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