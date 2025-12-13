- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 419
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат "Глорія": смачніший за "Олів'є", готується за кілька хвилин, а з'їдається ще швидше
Якщо ви шукаєте цікавий новий рецепт до новорічний свят, спробуйте салат “Глорія”.
Про нього мало хто знає, але гості точно будуть в захваті від його неповторного смаку. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.
Інгредієнти
- куряча варена грудка
- 300 г
- яєчний білок
- 4 шт.
- солоні огірки
- 2 шт.
- морква по-корейськи
- 150 г
- копчений сир
- 150 г
- яєчні жовтки (для декору)
- 2 шт.
- яєчні жовтки (для соусу)
- 2 шт.
- сіль
- ½ ч. ложки
- чорний мелений перець
- 1/3 ч. ложки
- олія
- 2 ст. ложки
- сметана
- 3 ст. ложки
- гірчиця в зернах
- 1 ч. ложка
- часник
- 1 зубчик
Процес приготування:
Спочатку приготуйте соус: відділіть білки і жовтки. До двох жовтків додайте сіль, перець, сметану, олію, гірчицю в зернах, зубчик часнику і перемішайте виделкою.
Курячу грудку порвати на окремі волокна, викласти на плоску тарілку першим шаром. Змастити соусом. Потім викласти натерті на дрібну терку яєчні білки.
На тертці натерти солоні огірки і викласти зверху. Змастити соусом. Викласти шар з корейської моркви. Знову змастити соусом. Тепер можна натерти копчений сир.
Салат можна прикрасити натертими яєчними жовтками, які залишилися, солоними огірками, зеленню за бажанням.
Смачного!