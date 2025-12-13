ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
1 хв

Салат "Глорія": смачніший за "Олів'є", готується за кілька хвилин, а з'їдається ще швидше

Якщо ви шукаєте цікавий новий рецепт до новорічний свят, спробуйте салат “Глорія”.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
188 ккал
Салат "Глорія": рецепт (фото з сайту "Господинька")

Салат "Глорія": рецепт (фото з сайту "Господинька")

Про нього мало хто знає, але гості точно будуть в захваті від його неповторного смаку. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.

Інгредієнти

куряча варена грудка
300 г
яєчний білок
4 шт.
солоні огірки
2 шт.
морква по-корейськи
150 г
копчений сир
150 г
яєчні жовтки (для декору)
2 шт.
яєчні жовтки (для соусу)
2 шт.
сіль
½ ч. ложки
чорний мелений перець
1/3 ч. ложки
олія
2 ст. ложки
сметана
3 ст. ложки
гірчиця в зернах
1 ч. ложка
часник
1 зубчик

Процес приготування:

  1. Спочатку приготуйте соус: відділіть білки і жовтки. До двох жовтків додайте сіль, перець, сметану, олію, гірчицю в зернах, зубчик часнику і перемішайте виделкою.

  2. Курячу грудку порвати на окремі волокна, викласти на плоску тарілку першим шаром. Змастити соусом. Потім викласти натерті на дрібну терку яєчні білки.

  3. На тертці натерти солоні огірки і викласти зверху. Змастити соусом. Викласти шар з корейської моркви. Знову змастити соусом. Тепер можна натерти копчений сир.

  4. Салат можна прикрасити натертими яєчними жовтками, які залишилися, солоними огірками, зеленню за бажанням.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
419
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie