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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
550
Час на прочитання
1 хв

Салат "Гніздо" з куркою, яйцем та сиром — ідеальна страва для Великодня

Легкий, смачний та апетитний салат, що збирає компліменти на кожному святі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
194 ккал
Салат "Гніздо"

Салат "Гніздо" / © Фото з відкритих джерел

Цей легкий і свіжий салат з мінімумом майонезу стане чудовою прикрасою для святкового столу. Його ніжний смак та яскравий вигляд додадуть святкової атмосфери і підкреслять урочистість події.

Інгредієнти

куряче філе
1 шт.
яйця
3-4 шт.
твердий сир
100 г
морква
1 шт.
грецький йогурт чи майонез
2-3 ст. ложки
сіль, перець
за смаком
перепелині яйця пофарбовані (для декору)
3-4 шт.
кріп чи інша зелень (для декору)
пучок

Процес приготування:

  1. Відваріть курку протягом 40 хвилин, після чого наріжте її дрібними шматочками або розберіть на волокна.

  2. Моркву відваріть до м’якості (приблизно 30 хвилин), очистіть від шкірки та натріть на дрібну тертку.

  3. Яйця зваріть круто, прокип’ятивши їх 10 хвилин, охолодіть, почистьте і натріть. Сир також натріть на дрібну тертку.

  4. У глибокій мисці змішайте усі інгредієнти, заправте їх сіллю, перцем і майонезом, потім добре перемішайте.

  5. Викладіть салат у вигляді гнізда, покладіть всередину відварені перепелині яйця і прикрасьте зеленню.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
550
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