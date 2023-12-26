Салат із кальмарами: ефектна закуска для святкового застілля

Оригінальний салат із кальмарами, кукурудзою та рисом – альтернатива крабовому салату. Найскладніше у приготуванні – не переварити кальмари та рис. Салат можна приготувати як із вареної тушки кальмара, так і з консервованого кальмара. До складу салату також входять: кукурудза, відварений рис, яйця та свіжий огірок.
Інгредієнти
- кальмари
- 500 г
- рис пропарений
- 0,5 скл.
- яйця
- 3 шт.
- консервована солодка кукурудза
- 1 банка
- огірок свіжий
- 1 шт.
- зелень кропу
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- перець чорний горошком
- 5 шт.
- сіль
- Кальмари промийте, обдайте окропом і зніміть шкірку. Залийте окропом і варіть у підсоленій воді з додаванням лаврового листа та чорного перцю горошком 2-3 хвилини. Відкиньте на друшляк і охолодіть.
- Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання.
- Кальмари, огірок та яйця наріжте соломкою.
- Рис відваріть до готовності.
- З кукурудзи злийте рідину.
- У салатнику з'єднайте кальмари, яйця, рис, кукурудзу, огірок. Додайте перець та сіль. Заправте майонезом. Перемішайте та прикрасьте зеленню.
Поради:
Салат можна оформити шарами.