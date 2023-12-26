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Салат із кальмарами: ефектна закуска для святкового застілля

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
114 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
170
Час на прочитання
1 хв
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Салат із кальмарами: ефектна закуска для святкового застілля

Салат із кальмарами / Фото: Credits

Оригінальний салат із кальмарами, кукурудзою та рисом – альтернатива крабовому салату. Найскладніше у приготуванні – не переварити кальмари та рис. Салат можна приготувати як із вареної тушки кальмара, так і з консервованого кальмара. До складу салату також входять: кукурудза, відварений рис, яйця та свіжий огірок.

Інгредієнти

кальмари
500 г
рис пропарений
0,5 скл.
яйця
3 шт.
консервована солодка кукурудза
1 банка
огірок свіжий
1 шт.
зелень кропу
лавровий лист
1 шт.
перець чорний мелений
перець чорний горошком
5 шт.
сіль
  1. Кальмари промийте, обдайте окропом і зніміть шкірку. Залийте окропом і варіть у підсоленій воді з додаванням лаврового листа та чорного перцю горошком 2-3 хвилини. Відкиньте на друшляк і охолодіть.
  2. Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання.
  3. Кальмари, огірок та яйця наріжте соломкою.
  4. Рис відваріть до готовності.
  5. З кукурудзи злийте рідину.
  6. У салатнику з'єднайте кальмари, яйця, рис, кукурудзу, огірок. Додайте перець та сіль. Заправте майонезом. Перемішайте та прикрасьте зеленню.

Поради:

Салат можна оформити шарами.

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Дата публікації
Перегляди
170
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