Салат із кальмарами: ефектна закуска для святкового застілля

Оригінальний салат із кальмарами, кукурудзою та рисом – альтернатива крабовому салату. Найскладніше у приготуванні – не переварити кальмари та рис. Салат можна приготувати як із вареної тушки кальмара, так і з консервованого кальмара. До складу салату також входять: кукурудза, відварений рис, яйця та свіжий огірок.