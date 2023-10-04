Салат із печінки тріски з сиром та перепелиними яйцями: класичний рецепт

Печінка тріски – це цінний і корисний продукт. Страву можна додавати до повсякденного меню або подавати до святкового столу. Салат містить прості інгредієнти: печінка тріски, перепелині яйця і сир. Продукти натріть, наріжте, перемішайте. Викладіть до салатниці, заправте соусом і прикрасьте.
Інгредієнти
- яйця перепелині
- 10 шт.
- сир твердий
- 150 г
- печінка тріски консервована
- 1 баночка
- майонез
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- Зваріть перепелині яйця круто чотири хвилини після закипання води. Остудіть, очистьте. Розріжте на четвертинки.
- Твердий сир натріть на тертці.
- Для соусу: з консервів злийте олію до окремої миски. Змішайте її з майонезом. Додайте перець, трохи посоліть.
- Печінку тріски наріжте середніми шматочками.
- Зелень подрібніть.
- З'єднайте яйця, сир, печінку тріски, зелень та акуратно перемішайте. Полийте соусом і прикрасьте зеленню.
Поради:
- Зелень використовуйте на власний смак.
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