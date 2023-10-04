Салат із печінки тріски з сиром та перепелиними яйцями: класичний рецепт

Печінка тріски – це цінний і корисний продукт. Страву можна додавати до повсякденного меню або подавати до святкового столу. Салат містить прості інгредієнти: печінка тріски, перепелині яйця і сир. Продукти натріть, наріжте, перемішайте. Викладіть до салатниці, заправте соусом і прикрасьте.