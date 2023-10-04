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Салат із печінки тріски з сиром та перепелиними яйцями: класичний рецепт

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
248 ккал
Дата публікації
Перегляди
260
Час на прочитання
1 хв
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Салат із печінки тріски з сиром та перепелиними яйцями: класичний рецепт

Салат із печінки тріски / Фото: Credits

Печінка тріски – це цінний і корисний продукт. Страву можна додавати до повсякденного меню або подавати до святкового столу. Салат містить прості інгредієнти: печінка тріски, перепелині яйця і сир. Продукти натріть, наріжте, перемішайте. Викладіть до салатниці, заправте соусом і прикрасьте.

Інгредієнти

яйця перепелині
10 шт.
сир твердий
150 г
печінка тріски консервована
1 баночка
майонез
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень
  1. Зваріть перепелині яйця круто чотири хвилини після закипання води. Остудіть, очистьте. Розріжте на четвертинки.
  2. Твердий сир натріть на тертці.
  3. Для соусу: з консервів злийте олію до окремої миски. Змішайте її з майонезом. Додайте перець, трохи посоліть.
  4. Печінку тріски наріжте середніми шматочками.
  5. Зелень подрібніть.
  6. З'єднайте яйця, сир, печінку тріски, зелень та акуратно перемішайте. Полийте соусом і прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Зелень використовуйте на власний смак.

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Дата публікації
Перегляди
260
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