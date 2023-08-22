Салат із руколи з соусом вінегрет: оригінальний рецепт

Руккола чудово поєднується із заправкою вінегрет через її гострий смак. Спробуйте додати в салат гостру фету, прошутто, літні ягоди або кісточкові фрукти, або замініть мед кленовим сиропом, якщо ви хочете зробити його ще кориснішим.
Інгредієнти
- невеликий лимон
- 1 шт.
- зубчик часнику, очищений
- 1 шт.
- мед
- 1 ч. л.
- сіль
- оливкова олія
- чверть склянки
- рукола
- одне упаковання
- сирий мигдаль
- 50 г
1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкладіть мигдаль на деко і підсмажте до легкого золотистого кольору, близько 5 хвилин, перемішуючи у процесі. Охолодити протягом 5 хвилин.
2. Обріжте кінчик лимона. Розріжте лимон на четвертинки і видаліть усе насіння. Перекладіть у кухонний комбайн і подрібніть до крихти.
3. Додайте половину мигдалю, часник, мед, щедру щіпку солі та кілька щіпок перцю. Збивайте, поки лимон і мигдаль не будуть подрібнені, за необхідності зіскребаючи масу зі стін кухонного комбайна.
4. Перекладіть лимонно-мигдальну суміш у контейнер. Додайте оливкову олію, закрийте банку і струсіть, щоб змішати та перетворити на емульсію.
5. Помістіть руколу у велику салатницю, збризкайте половиною заправки і перемішайте. За бажання додайте ще заправки, по ложці за раз, поки салат не буде заправлений на ваш смак. Спробуйте та приправте додатковою сіллю та перцем у міру необхідності. Прикрасьте смаженим мигдалем, що залишився.
Порада:
- Ви можете додати в салат будь-які ягоди, сир, прошуто та креветки або копчений лосось.
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