Салат із руколи з соусом вінегрет: оригінальний рецепт

Руккола чудово поєднується із заправкою вінегрет через її гострий смак. Спробуйте додати в салат гостру фету, прошутто, літні ягоди або кісточкові фрукти, або замініть мед кленовим сиропом, якщо ви хочете зробити його ще кориснішим.

Інгредієнти невеликий лимон 1 шт. зубчик часнику, очищений 1 шт. мед 1 ч. л. сіль оливкова олія чверть склянки рукола одне упаковання сирий мигдаль 50 г

1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкладіть мигдаль на деко і підсмажте до легкого золотистого кольору, близько 5 хвилин, перемішуючи у процесі. Охолодити протягом 5 хвилин.

2. Обріжте кінчик лимона. Розріжте лимон на четвертинки і видаліть усе насіння. Перекладіть у кухонний комбайн і подрібніть до крихти.

3. Додайте половину мигдалю, часник, мед, щедру щіпку солі та кілька щіпок перцю. Збивайте, поки лимон і мигдаль не будуть подрібнені, за необхідності зіскребаючи масу зі стін кухонного комбайна.

4. Перекладіть лимонно-мигдальну суміш у контейнер. Додайте оливкову олію, закрийте банку і струсіть, щоб змішати та перетворити на емульсію.

5. Помістіть руколу у велику салатницю, збризкайте половиною заправки і перемішайте. За бажання додайте ще заправки, по ложці за раз, поки салат не буде заправлений на ваш смак. Спробуйте та приправте додатковою сіллю та перцем у міру необхідності. Прикрасьте смаженим мигдалем, що залишився.

Порада:

Ви можете додати в салат будь-які ягоди, сир, прошуто та креветки або копчений лосось.

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