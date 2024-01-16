Салат із сьомгою яйцем та огірками: рецепт ефектної закуски

Салат із сьомгою, яйцем та огірками стане прикрасою будь-якого столу. Усього з трьох інгредієнтів вийде ніжна, апетитна і досить легка страва. Для приготування вам знадобляться сьомга, варені яйця, огірки та сметана.
Інгредієнти
- сьомга слабосолена
- 250 г
- огірок свіжий
- 3 шт.
- яйце
- 4 шт.
- сметана нежирна
- кріп чи інша зелень
- Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть у холодній воді.
- Наріжте сьомгу, яйця, огірки кубиками. З'єднайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Заправте сметаною та посипте зеленню.
Поради:
- Салат можна приготувати шарами в салатнику, кільці для сервування або в порційних склянках.
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