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Салат із сьомгою яйцем та огірками: рецепт ефектної закуски

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
100 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
170
Час на прочитання
1 хв
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Салат із сьомгою яйцем та огірками: рецепт ефектної закуски

Салат із сьомгою яйцем та огірками / Фото: Credits

Салат із сьомгою, яйцем та огірками стане прикрасою будь-якого столу. Усього з трьох інгредієнтів вийде ніжна, апетитна і досить легка страва. Для приготування вам знадобляться сьомга, варені яйця, огірки та сметана.

Інгредієнти

сьомга слабосолена
250 г
огірок свіжий
3 шт.
яйце
4 шт.
сметана нежирна
кріп чи інша зелень
  1. Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть у холодній воді.
  2. Наріжте сьомгу, яйця, огірки кубиками. З'єднайте всі інгредієнти та перемішайте.
  3. Заправте сметаною та посипте зеленню.

Поради:

  • Салат можна приготувати шарами в салатнику, кільці для сервування або в порційних склянках.

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