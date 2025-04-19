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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Салат "Каприз" з чотирьох інгредієнтів — ідеальна страва на Великдень, на яку не потрібно витрачати багато часу

Цей салат готується без зайвих зусиль із доступних продуктів, але на смак — наче витвір кулінарного мистецтва.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
172 ккал
Салат "Каприз": рецепт (фото з сайту Смачненьке)

Салат "Каприз": рецепт (фото з сайту Смачненьке) / © Фото з відкритих джерел

Ніжна варена куряча печінка, гострувата морква по-корейськи, пряна маринована цибуля та делікатні яйця — ідеальне поєднання для салату, який обов’язково стане зіркою великоднього застілля.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
яйця
5 шт.
морква по-корейськи
300 г
цибуля
1 шт.
часник
2 зубчики
майонез
за смаком
сіль, перець
за смаком
сіль (для маринаду)
1 ч. ложка
цукор (для маринаду)
2 ч. ложки
оцет 9% (для маринаду)
2 ст. ложки
вода
150 мл

Процес приготування:

  1. Цибулю нарізати на чверть кільця і перекласти в миску. Додати сіль, цукор, оцет і залити гарячою водою, залишити маринуватись на кілька хвилин. Курячу печінку відварити до готовності, охолодити й натерти на великій тертці. Яйця зварити, очистити та також натерти.

  2. Майонез змішати з подрібненим часником. Якщо потрібно, моркву по-корейськи нарізати коротшими смужками. В глибоку салатницю викласти половину тертої печінки, змастити майонезом. Далі покласти мариновану цибулю, потім ще один шар печінки, знову майонез. Наступним шаром викласти моркву, знову майонез.

  3. Завершити страву тертими яйцями й тонким шаром майонезу. Поставити в холодильник на 1–2 години перед подаванням.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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