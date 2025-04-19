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- Салати
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Салат "Каприз" з чотирьох інгредієнтів — ідеальна страва на Великдень, на яку не потрібно витрачати багато часу
Цей салат готується без зайвих зусиль із доступних продуктів, але на смак — наче витвір кулінарного мистецтва.
Ніжна варена куряча печінка, гострувата морква по-корейськи, пряна маринована цибуля та делікатні яйця — ідеальне поєднання для салату, який обов’язково стане зіркою великоднього застілля.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- яйця
- 5 шт.
- морква по-корейськи
- 300 г
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- майонез
- за смаком
- сіль, перець
- за смаком
- сіль (для маринаду)
- 1 ч. ложка
- цукор (для маринаду)
- 2 ч. ложки
- оцет 9% (для маринаду)
- 2 ст. ложки
- вода
- 150 мл
Процес приготування:
Цибулю нарізати на чверть кільця і перекласти в миску. Додати сіль, цукор, оцет і залити гарячою водою, залишити маринуватись на кілька хвилин. Курячу печінку відварити до готовності, охолодити й натерти на великій тертці. Яйця зварити, очистити та також натерти.
Майонез змішати з подрібненим часником. Якщо потрібно, моркву по-корейськи нарізати коротшими смужками. В глибоку салатницю викласти половину тертої печінки, змастити майонезом. Далі покласти мариновану цибулю, потім ще один шар печінки, знову майонез. Наступним шаром викласти моркву, знову майонез.
Завершити страву тертими яйцями й тонким шаром майонезу. Поставити в холодильник на 1–2 години перед подаванням.
Смачного!