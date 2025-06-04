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- Салати
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Салат "Літній Олів’є": хрумкий, свіжий і дуже смачний
Легкий, хрумкий і дуже смачний салат. Ідеальний для літа, пікніків і легких обідів. Спробуйте!
Цей літній варіант популярного салату “Олів’є” готується без картоплі, але до нього додаються інші сезонні овочі.
Інгредієнти
- свіжий огірок
- 2 шт.
- редис
- 200 г
- варені яйця
- 4 шт.
- зелений горошок
- банка
- копчена ковбаса
- 150 г
- зелена цибуля
- пучок
- майонез
- для заправлення
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
Нарізати соломкою редис і огірок. Відправити в глибоку миску.
Варені яйця нарізати кубиком, а ковбасу соломкою. Додати до інших інгредієнтів. З горошку злити воду, порізати зелень цибулі.
За смаком додати сіль, перець. Заправити майонезом. Все ретельно перемішати.
Смачного!