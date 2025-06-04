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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
582
Час на прочитання
1 хв

Салат "Літній Олів’є": хрумкий, свіжий і дуже смачний

Легкий, хрумкий і дуже смачний салат. Ідеальний для літа, пікніків і легких обідів. Спробуйте!

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
143 ккал
Салат "Літній Олів'є": рецепт (фото з сайту Смачненьке)

Салат "Літній Олів'є": рецепт (фото з сайту Смачненьке) / © Фото з відкритих джерел

Цей літній варіант популярного салату “Олів’є” готується без картоплі, але до нього додаються інші сезонні овочі.

Інгредієнти

свіжий огірок
2 шт.
редис
200 г
варені яйця
4 шт.
зелений горошок
банка
копчена ковбаса
150 г
зелена цибуля
пучок
майонез
для заправлення
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Нарізати соломкою редис і огірок. Відправити в глибоку миску.

  2. Варені яйця нарізати кубиком, а ковбасу соломкою. Додати до інших інгредієнтів. З горошку злити воду, порізати зелень цибулі.

  3. За смаком додати сіль, перець. Заправити майонезом. Все ретельно перемішати.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
582
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