Салат «Мімоза»

Салат «Мімоза» з копченою горбушею та салатом айсберг — це сучасна інтерпретація класичного рецепта, який вражає своєю легкістю та вишуканим смаком. Використання риби гарячого копчення замість консервів додає страві приємного аромату а салат айсберг робить її надзвичайно соковитою. Пропонуємо оновлений варіант приготування салату, який забере у вас не більше 20 хвилин.

Інгредієнти

Філе копченої горбуші — 300 грамів;

Картопля запечена — 2 штуки;

Яйця варені — 3 штуки;

Салат айсберг — половина качана;

Сир твердий — 70 грамів;

Майонез — 4 столові ложки;

Соус кисло-солодкий — 1 столова ложка;

Сіль та перець — за смаком.

Спосіб приготування

Спосіб приготування починається з підготовки риби яку необхідно ретельно очистити від шкіри та дрібних кісточок.

Картоплю краще запекти в духовці заздалегідь адже це робить її текстуру ідеальною для салатів.

Яйця слід відварити круто та дати їм повністю охолонути перед нарізанням.

Першим етапом збирання салату є підготовка заправки для якої майонез змішують з кисло-солодким соусом.

На дно тарілки або в кулінарне кільце натирають картоплю на великій тертці додають спеції та змащують соусом. Далі викладають шматочки риби рівномірно розподіляючи їх по всій поверхні.

Наступним кроком додають дрібно нарізаний салат айсберг який додає страві свіжості та змащують його соусом.

Поверх зелені натирають яйця та додають залишки заправки. Завершальним шаром стає твердий сир натертий на дрібній тертці щоб салат мав апетитний та повітряний вигляд.

Перед подачею на стіл готову страву рекомендується витримати в холодильнику протягом години. Це дозволить шарам краще поєднатися а салату добре тримати форму при нарізанні.