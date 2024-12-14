Салат "Мімоза" з секретним інгрідієнтом: рецепт, від якого всі шаленіють

Салат за цим рецептом готується з копченою рибою.

Салат "Мімоза" зазвичай готується з морквою та вареними яйцями та консервою. Але навіть цю популярну святкову страву можна урізноманітнити і додати пікантності. Копчена скумбрія у рецепті замість консерв ще краще поєднується з ніжними шарами салату.

Необхідні інгредієнти:

скумбрія гарячого копчення – 1 штука

картопля – 2 штуки

цибуля – 1 штука

морква – 2 штуки

яйця – 4 штуки

сир плавлений – 90 г

майонез

кріп, сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю та моркву ретельно помийте і відваріть у шкірці до готовності. Дайте овочам охолонути, після чого очистіть їх. Яйця зваріть та остудіть їх у холодній воді.

Цибулю очистіть, помийте і дрібно наріжте.

Скумбрію очистіть та поріжте дрібним кубиком.

Картоплю і моркву натріть на великій терці.

Яйця очистіть від шкаралупи, відокремте білки від жовтків. Один жовток залишаємо для прикраси. Інші жовтки та плавлений сир дрібно натріть, додайте пару ложок майонезу та перемішайте.

На плоску тарілку викладіть шар картоплі та посоліть. Змастіть шар картоплі майонезом. Зверху рівномірно розкладіть цибулю, на неї – копчену скумбрію. Наступним шаром викладіть терту моркву. Викладіть жовтково-сирну суміш поверх морквяного шару. Можна прикрасити зеленню за бажанням.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.

Читайте також: