Салат "Мімоза" з секретним інгрідієнтом: рецепт, від якого всі шаленіють

Салат за цим рецептом готується з копченою рибою.
Салат "Мімоза" зазвичай готується з морквою та вареними яйцями та консервою. Але навіть цю популярну святкову страву можна урізноманітнити і додати пікантності. Копчена скумбрія у рецепті замість консерв ще краще поєднується з ніжними шарами салату.
Необхідні інгредієнти:
- скумбрія гарячого копчення – 1 штука
- картопля – 2 штуки
- цибуля – 1 штука
- морква – 2 штуки
- яйця – 4 штуки
- сир плавлений – 90 г
- майонез
- кріп, сіль, перець за смаком
Спосіб приготування:
- Картоплю та моркву ретельно помийте і відваріть у шкірці до готовності. Дайте овочам охолонути, після чого очистіть їх. Яйця зваріть та остудіть їх у холодній воді.
- Цибулю очистіть, помийте і дрібно наріжте.
- Скумбрію очистіть та поріжте дрібним кубиком.
- Картоплю і моркву натріть на великій терці.
- Яйця очистіть від шкаралупи, відокремте білки від жовтків. Один жовток залишаємо для прикраси. Інші жовтки та плавлений сир дрібно натріть, додайте пару ложок майонезу та перемішайте.
- На плоску тарілку викладіть шар картоплі та посоліть. Змастіть шар картоплі майонезом. Зверху рівномірно розкладіть цибулю, на неї – копчену скумбрію. Наступним шаром викладіть терту моркву. Викладіть жовтково-сирну суміш поверх морквяного шару. Можна прикрасити зеленню за бажанням.
Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.
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