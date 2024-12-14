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Салат "Мімоза" з секретним інгрідієнтом: рецепт, від якого всі шаленіють

Салат "Мімоза" з секретним інгрідієнтом: рецепт, від якого всі шаленіють

"Мімоза" прикрасить святковий стіл / Фото: Фото з відкритих джерел

Салат за цим рецептом готується з копченою рибою.

Салат "Мімоза" зазвичай готується з морквою та вареними яйцями та консервою. Але навіть цю популярну святкову страву можна урізноманітнити і додати пікантності. Копчена скумбрія у рецепті замість консерв ще краще поєднується з ніжними шарами салату.

Необхідні інгредієнти:

  • скумбрія гарячого копчення – 1 штука
  • картопля – 2 штуки
  • цибуля – 1 штука
  • морква – 2 штуки
  • яйця – 4 штуки
  • сир плавлений – 90 г
  • майонез 
  • кріп, сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

  • Картоплю та моркву ретельно помийте і відваріть у шкірці до готовності. Дайте овочам охолонути, після чого очистіть їх. Яйця зваріть та остудіть їх у холодній воді.
  • Цибулю очистіть, помийте і дрібно наріжте. 
  • Скумбрію очистіть та поріжте дрібним кубиком. 
  • Картоплю і моркву натріть на великій терці.
  • Яйця очистіть від шкаралупи, відокремте білки від жовтків. Один жовток залишаємо для прикраси. Інші жовтки та плавлений сир дрібно натріть, додайте пару ложок майонезу та перемішайте.
  • На плоску тарілку викладіть шар картоплі та посоліть. Змастіть шар картоплі майонезом. Зверху рівномірно розкладіть цибулю, на неї – копчену скумбрію. Наступним шаром викладіть терту моркву. Викладіть жовтково-сирну суміш поверх морквяного шару. Можна прикрасити зеленню за бажанням.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.

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