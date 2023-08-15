Категорія
Салати
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Салат Нісуаз із тунцем: класичний рецепт

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1309
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Салат Нісуаз із тунцем: класичний рецепт

Салат Нісуаз з тунцем / Фото: Credits

Знаменитий французький салат Нісуаз можна готувати з консервованого тунця, а можна замість нього використати обсмажений свіжий стейк цієї риби. У будь-якому разі вийде чудово.

Інгредієнти

яйця
2 шт.
молода картопля
400 г
стручкова французька квасоля
400 г
помідори чері
10 шт.
червона цибулина
половина
чорні оливки без кісточки
8 шт.
консервований тунець
1 баночка
білий винний оцет
1 ст. л.
оливкова олія
3 ст. л.
сіль
  1. Відваріть яйця протягом 8 хвилин. Промийте під холодною водою та очистіть.
  2. Картоплю відваріть у холодній підсоленій воді до м'якості.
  3. Квасолю відваріть у киплячій воді до стану al dente.
  4. Помістіть яйця, картоплю, квасолю, помідори (розрізані навпіл), цибулю (дрібно нарізану) та оливки у велику миску і акуратно перемішайте.
  5. Відкрийте банку з тунцем і злегка розімніть його виделкою. Викладіть у салат згори.
  6. Зробіть заправку, змішайте сіль, оцет і олію і полийте їй салат.

Читайте також:

Літні рецепти: салат із помідорів та м'яти та фруктовий літній салат

Літні рецепти: салат із помідорів та м'яти та фруктовий літній салат

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1309
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація