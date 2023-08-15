Салат Нісуаз із тунцем: класичний рецепт

Знаменитий французький салат Нісуаз можна готувати з консервованого тунця, а можна замість нього використати обсмажений свіжий стейк цієї риби. У будь-якому разі вийде чудово.
Інгредієнти
- яйця
- 2 шт.
- молода картопля
- 400 г
- стручкова французька квасоля
- 400 г
- помідори чері
- 10 шт.
- червона цибулина
- половина
- чорні оливки без кісточки
- 8 шт.
- консервований тунець
- 1 баночка
- білий винний оцет
- 1 ст. л.
- оливкова олія
- 3 ст. л.
- сіль
- Відваріть яйця протягом 8 хвилин. Промийте під холодною водою та очистіть.
- Картоплю відваріть у холодній підсоленій воді до м'якості.
- Квасолю відваріть у киплячій воді до стану al dente.
- Помістіть яйця, картоплю, квасолю, помідори (розрізані навпіл), цибулю (дрібно нарізану) та оливки у велику миску і акуратно перемішайте.
- Відкрийте банку з тунцем і злегка розімніть його виделкою. Викладіть у салат згори.
- Зробіть заправку, змішайте сіль, оцет і олію і полийте їй салат.
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