Салати
122
1 хв

Салат “Осінь”, який переплюнув “Олівʼє” та “Шубу”: першим зникне з новорічного столу

Господині відкрили секрет салату, який миттєво перетворює будь-який стіл на святковий і здатний стати справжньою зіркою навіть на звичайному обіді чи вечері. Для його приготування знадобляться лише звичні, доступні продукти.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
50 хвилин
139 ккал
Салат "Осінь": рецепт (фото з сайту "Добрі новини")

Якщо ви шукаєте простий у приготуванні салат із надзвичайним смаком, “Осінь” — ідеальний вибір. Забудьте про звичне “Олівʼє”, “Мімозу” чи “Оселедець під шубою”: цей салат, хоч і легкий у приготуванні, дарує бездоганний смаковий баланс і гармонійно доповнює будь-яку трапезу. А рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.

Інгредієнти

варена куряча грудка
300 г
варена морква
150 г
варені яйця
5 шт.
солоні або мариновані огірки
200 г
часник
1 зубчик
майонез, чорний перець, кріп
за смаком

Процес приготування:

  1. Варену курячу грудку можна нарізати акуратними кубиками або розділити на ніжні волокна. Моркву та огірки ріжемо кубиком, а часник подрібнюємо ножем із дрібкою солі або пропускаємо через прес для більш виразного аромату. Варені яйця найзручніше нарізати за допомогою яйцерізки, щоб отримати рівні та акуратні шматочки. Всі інгредієнти складаємо в одну велику миску.

  2. Фінальний штрих – свіжість і аромат: додаємо дрібно порізаний кріп і трохи чорного перцю. Якщо кріп вам не до смаку, можна замінити його петрушкою, але саме кріп найгармонійніше підкреслює смак салату. Заправляємо майонезом.

Смачного!

122
