Салат “Осінь”, який переплюнув “Олівʼє” та “Шубу”: першим зникне з новорічного столу
Господині відкрили секрет салату, який миттєво перетворює будь-який стіл на святковий і здатний стати справжньою зіркою навіть на звичайному обіді чи вечері. Для його приготування знадобляться лише звичні, доступні продукти.
Якщо ви шукаєте простий у приготуванні салат із надзвичайним смаком, “Осінь” — ідеальний вибір. Забудьте про звичне “Олівʼє”, “Мімозу” чи “Оселедець під шубою”: цей салат, хоч і легкий у приготуванні, дарує бездоганний смаковий баланс і гармонійно доповнює будь-яку трапезу. А рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.
Інгредієнти
- варена куряча грудка
- 300 г
- варена морква
- 150 г
- варені яйця
- 5 шт.
- солоні або мариновані огірки
- 200 г
- часник
- 1 зубчик
- майонез, чорний перець, кріп
- за смаком
Процес приготування:
Варену курячу грудку можна нарізати акуратними кубиками або розділити на ніжні волокна. Моркву та огірки ріжемо кубиком, а часник подрібнюємо ножем із дрібкою солі або пропускаємо через прес для більш виразного аромату. Варені яйця найзручніше нарізати за допомогою яйцерізки, щоб отримати рівні та акуратні шматочки. Всі інгредієнти складаємо в одну велику миску.
Фінальний штрих – свіжість і аромат: додаємо дрібно порізаний кріп і трохи чорного перцю. Якщо кріп вам не до смаку, можна замінити його петрушкою, але саме кріп найгармонійніше підкреслює смак салату. Заправляємо майонезом.
Смачного!