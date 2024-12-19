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Салат "Шуба", але з оригінальним інгредієнтом: здивуйте гостей за новорічним столом

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
418
Час на прочитання
1 хв
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Салат "Шуба", але з оригінальним інгредієнтом: здивуйте гостей за новорічним столом

Салат "Шуба" з цікавим інгредієнтом / Фото: Фото з відкритих джерел

Зазвичай салат готують з оселедцем, звідси й пішла його назва. Але в цьому рецепті його пропонують замінити.

Якщо використати замість оселедця іншу рибу, ви отримаєте зовсім інший смак салату. Тому варто спробувати, щоб здивувати гостей за новорічним столом.

Інгредієнти

морква
3 шт.
картопля
3 шт.
буряк
2 шт.
яйце
1 шт.
сир твердий
50 г
шпроти
200 г
цибулина
1 маленька
огірки мариновані
4 шт.
часник
4 зубки
майонез
200 г

Процес приготування:

  1. Картоплю, моркву і буряк відварити в мундирах, остудити, очистити та натерти (картоплю і моркву на великій, буряк – на дрібній тертці).
  2. Яйце відварити, остудити, очистити, натерти на крупній тертці. Сир також натерти на крупній тертці.
  3. Часник подрібнити, цибулю й огірки дрібно нарізати кубиками. Шпроти розімнути виделкою.
  4. Скласти салат: шпроти – цибуля – сіточка з майонезу – картопля – сіточка з майонезу – морква – сіточка з майонезу – огірки – яйце – сіточка з майонезу – сир.
  5. В окремій мисці змішати буряк з часником і майонезом, викласти останнім шаром на салат. Залишити в холодильнику на 2 години.

Смачного!

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