Салат "Шуба", але з оригінальним інгредієнтом: здивуйте гостей за новорічним столом

Зазвичай салат готують з оселедцем, звідси й пішла його назва. Але в цьому рецепті його пропонують замінити.
Якщо використати замість оселедця іншу рибу, ви отримаєте зовсім інший смак салату. Тому варто спробувати, щоб здивувати гостей за новорічним столом.
Інгредієнти
- морква
- 3 шт.
- картопля
- 3 шт.
- буряк
- 2 шт.
- яйце
- 1 шт.
- сир твердий
- 50 г
- шпроти
- 200 г
- цибулина
- 1 маленька
- огірки мариновані
- 4 шт.
- часник
- 4 зубки
- майонез
- 200 г
Процес приготування:
- Картоплю, моркву і буряк відварити в мундирах, остудити, очистити та натерти (картоплю і моркву на великій, буряк – на дрібній тертці).
- Яйце відварити, остудити, очистити, натерти на крупній тертці. Сир також натерти на крупній тертці.
- Часник подрібнити, цибулю й огірки дрібно нарізати кубиками. Шпроти розімнути виделкою.
- Скласти салат: шпроти – цибуля – сіточка з майонезу – картопля – сіточка з майонезу – морква – сіточка з майонезу – огірки – яйце – сіточка з майонезу – сир.
- В окремій мисці змішати буряк з часником і майонезом, викласти останнім шаром на салат. Залишити в холодильнику на 2 години.
Смачного!