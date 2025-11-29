- Дата публікації
Салат "Софія" — швидко і просто: альтернатива "Олів'є" та "Шуби" з неповторним смаком
Якщо ви шукаєте рецепт нового салату, який можна приготувати на новорічний стіл, варто спробувати цей варіант.
Дуже смачний і поживний салат “Софія”, який підійде як на Новий рік, так і для щоденного вживання. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.
Інгредієнти
- картопля відварена
- 3 шт.
- копчена грудка
- 250 г
- мариновані огірки
- 2-3 шт.
- відварена морква
- 1 шт.
- сир ковбасний копчений
- 200 г
- яйця варені
- 3 шт.
- оливки
- 4 шт.
- майонез
- за смаком
- цибуля
- 1 шт.
- цукор
- 1 ч. ложка
- оцет 9%
- 20 мл
- вода
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
Замаринувати цибулю: мілко її нарізати, перекласти в глибоку мисочку, додати цукор, оцет і воду, щоб покрила цибулю. Залишити маринуватися.
Салат викладається шарами за допомогою круглої форми діаметром 20 см: натерта на крупній терці картопля, яку потрібно просолити і змастити майонезом. Тоді маринована цибуля, на неї нарізане невеликими шматочками копчене м'ясо. Змастити майонезом.
Четвертим шаром будуть мариновані огірки, теж дрібно порізані. Зверху на них викладається натерта на дрібній терці морква, яку теж потрібно присолити і промастити майонезом. Далі ковбасний копчений сир натертий на дрібній терці і знову невеликий шар майонезу.
Салат прикрасити шаром натертих на дрібній терці варених яєць та оливками. Салат слід поставити в холодильник мінімум на 4 години.
Смачного!