Салат з буряка і оселедця, але не "шуба": підкорить вас з першої ложки

Цей салат з оселедцем, яйцями та буряком є простим у приготуванні та складається з доступних інгредієнтів.
Він настільки смачний, що його можна готувати щодня. Рекомендуємо спробувати приготувати цей салат у себе вдома.
Інгредієнти
- варені яйця
- 3 шт.
- філе оселедця
- 2 шт.
- червоний буряк
- 2 шт.
- червона цибуля
- 1 шт.
- сіль і цукор
- за смаком
- яблучний оцет
- 1 ст. ложка
- петрушка
- пучок
- чорний мелений перець
- за смаком
- олія
- 3 ст. ложки
Процес приготування:
- Наріжте варені яйця великими шматочками та покладіть у салатницю.
- Додайте до яєць нарізані великими шматочками філе оселедця та варені буряки.
- Червону цибулю замаринуйте з сіллю, цукром та яблучним оцтом. Після маринування відтисніть її та додайте до салату разом із подрібненою петрушкою.
- Заправте салат олією, додайте сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте та подавайте до столу.
Смачного!
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