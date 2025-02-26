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Салат з буряка і оселедця, але не "шуба": підкорить вас з першої ложки

Час приготування
1 год. 22 хв.
Харчова цінність на 100 г
155 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
558
Час на прочитання
1 хв
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Салат з буряка і оселедця, але не "шуба": підкорить вас з першої ложки

Салат з буряка і оселедця, але не "Шуба" / Фото: Фото з відкритих джерел

Цей салат з оселедцем, яйцями та буряком є простим у приготуванні та складається з доступних інгредієнтів.

Він настільки смачний, що його можна готувати щодня. Рекомендуємо спробувати приготувати цей салат у себе вдома.

Інгредієнти

варені яйця
3 шт.
філе оселедця
2 шт.
червоний буряк
2 шт.
червона цибуля
1 шт.
сіль і цукор
за смаком
яблучний оцет
1 ст. ложка
петрушка
пучок
чорний мелений перець
за смаком
олія
3 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Наріжте варені яйця великими шматочками та покладіть у салатницю.
  2. Додайте до яєць нарізані великими шматочками філе оселедця та варені буряки.
  3. Червону цибулю замаринуйте з сіллю, цукром та яблучним оцтом. Після маринування відтисніть її та додайте до салату разом із подрібненою петрушкою.
  4. Заправте салат олією, додайте сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте та подавайте до столу.

Смачного!

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