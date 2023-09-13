Салат із буряка: рецепт смачної та корисної страви

Буряк має безліч корисних речовин. Страва стане смачним доповненням для м'яса, риби та різних гарнірів. Для приготування салату нам знадобляться варений буряк і маринована цибуля.
Інгредієнти
- буряк відварений
- 2 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- коріандр мелений
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- цукор
- 0,5 ч. л.
- сіль
- Буряк попередньо відваріть або запікайте у духовці.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Додайте яблучний оцет та цукор. Перемішайте.
- Залишіть промаринуватися на 15 хвилин. Потім злийте маринад.
- Буряк натріть на "корейській" тертці. Додайте часник (видавлений через прес), мелений коріандр, лимонний сік, посолити. Влийте олію.
- Додайте мариновану цибулю.
- Все перемішайте.