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Салат із буряка: рецепт смачної та корисної страви

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
100 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
470
Час на прочитання
1 хв
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Салат із буряка: рецепт смачної та корисної страви

Салат з буряка / Фото: Credits

Буряк має безліч корисних речовин. Страва стане смачним доповненням для м'яса, риби та різних гарнірів. Для приготування салату нам знадобляться варений буряк і маринована цибуля.

Інгредієнти

буряк відварений
2 шт.
цибуля
1 шт.
часник
1 зубчик
коріандр мелений
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
цукор
0,5 ч. л.
сіль
  1. Буряк попередньо відваріть або запікайте у духовці.
  2. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Додайте яблучний оцет та цукор. Перемішайте.
  3. Залишіть промаринуватися на 15 хвилин. Потім злийте маринад.
  4. Буряк натріть на "корейській" тертці. Додайте часник (видавлений через прес), мелений коріандр, лимонний сік, посолити. Влийте олію.
  5. Додайте мариновану цибулю.
  6. Все перемішайте.

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Дата публікації
Перегляди
470
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