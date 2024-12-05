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Салат з буряка, в якому лише три інгредієнти: швидкий і святковий на вигляд

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
104 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1495
Час на прочитання
1 хв
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Салат з буряка, в якому лише три інгредієнти: швидкий і святковий на вигляд

Салат з буряка / Фото: pixabay.com

Оригінальний та смачний салат з буряка, який може замінити "Оселедець під шубою" в новорічну ніч.

Буряк можна назвати одним з найбільш популярних овочів в українській кухні. Існує безліч різноманітних рецептів з цим коренеплодом. Пропонуємо вам приготувати швидкий салат, який дуже смакує і має святковий вигляд.

Інгредієнти

буряк
1 шт.
яйця
2 шт.
плавлений сир
70 г
майонез
80 г
часник
2 зубчики
волоські горіхи
30 г
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Буряк потрібно відварити чи запекти, а потім почистити і натерти на тертці. Яйця також відварити та, за допомогою виделки, розімнути. Змішайте яйця з майонезно-часниковою сумішшю.
  2. Салат викладається шарами: спочатку буряк, потім половину яєчної маси, натертий на терці плавлений сир, знову буряк і залишки яєчної маси.
  3. Волоські горіхи потрібно попередньо підсушити на сковорідці, мілко подрібнити, прикрасити салат зверху. Важливо охолодити перед подаванням.

Смачного!

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