Салат з буряка, в якому лише три інгредієнти: швидкий і святковий на вигляд

Оригінальний та смачний салат з буряка, який може замінити "Оселедець під шубою" в новорічну ніч.
Буряк можна назвати одним з найбільш популярних овочів в українській кухні. Існує безліч різноманітних рецептів з цим коренеплодом. Пропонуємо вам приготувати швидкий салат, який дуже смакує і має святковий вигляд.
Інгредієнти
- буряк
- 1 шт.
- яйця
- 2 шт.
- плавлений сир
- 70 г
- майонез
- 80 г
- часник
- 2 зубчики
- волоські горіхи
- 30 г
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
- Буряк потрібно відварити чи запекти, а потім почистити і натерти на тертці. Яйця також відварити та, за допомогою виделки, розімнути. Змішайте яйця з майонезно-часниковою сумішшю.
- Салат викладається шарами: спочатку буряк, потім половину яєчної маси, натертий на терці плавлений сир, знову буряк і залишки яєчної маси.
- Волоські горіхи потрібно попередньо підсушити на сковорідці, мілко подрібнити, прикрасити салат зверху. Важливо охолодити перед подаванням.
Смачного!