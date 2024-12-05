Салат з буряка, в якому лише три інгредієнти: швидкий і святковий на вигляд

Оригінальний та смачний салат з буряка, який може замінити "Оселедець під шубою" в новорічну ніч.

Буряк можна назвати одним з найбільш популярних овочів в українській кухні. Існує безліч різноманітних рецептів з цим коренеплодом. Пропонуємо вам приготувати швидкий салат, який дуже смакує і має святковий вигляд.

Інгредієнти буряк 1 шт. яйця 2 шт. плавлений сир 70 г майонез 80 г часник 2 зубчики волоські горіхи 30 г сіль, перець за смаком

Процес приготування:

Буряк потрібно відварити чи запекти, а потім почистити і натерти на тертці. Яйця також відварити та, за допомогою виделки, розімнути. Змішайте яйця з майонезно-часниковою сумішшю. Салат викладається шарами: спочатку буряк, потім половину яєчної маси, натертий на терці плавлений сир, знову буряк і залишки яєчної маси. Волоські горіхи потрібно попередньо підсушити на сковорідці, мілко подрібнити, прикрасити салат зверху. Важливо охолодити перед подаванням.

Смачного!