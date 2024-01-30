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Салат із буряка, зеленого горошку та цибулі: простий рецепт корисної страви

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
64 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
320
Час на прочитання
1 хв
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Салат із буряка, зеленого горошку та цибулі: простий рецепт корисної страви

Салат з буряка зеленого горошку та цибулі / Фото: Credits

Якщо буряк зварите заздалегідь, то на приготування цієї страви піде зовсім небагато часу. Салат стане чудовим доповненням вашого обіду або вечері, а також страв із м'яса та риби.

Інгредієнти

буряк
3 шт.
консервований горошок
1 банка
цибуля ріпчаста
2 шт.
зелень
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Буряки відваріть або запікайте в духовці до готовності. Остудіть. Наріжте на середні кубики.
  2. Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Обсмажте на невеликій кількості олії до легкого золотистого кольору.
  3. У салатнику з'єднайте буряк, обсмажену цибулю, консервований горошок без розсолу, нарізану зелень, перець та сіль. Перемішайте.

Поради:

  • Зелень використовуйте будь-яку.

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