Салат із буряка, зеленого горошку та цибулі: простий рецепт корисної страви

Якщо буряк зварите заздалегідь, то на приготування цієї страви піде зовсім небагато часу. Салат стане чудовим доповненням вашого обіду або вечері, а також страв із м'яса та риби.
Інгредієнти
- буряк
- 3 шт.
- консервований горошок
- 1 банка
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- зелень
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Буряки відваріть або запікайте в духовці до готовності. Остудіть. Наріжте на середні кубики.
- Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Обсмажте на невеликій кількості олії до легкого золотистого кольору.
- У салатнику з'єднайте буряк, обсмажену цибулю, консервований горошок без розсолу, нарізану зелень, перець та сіль. Перемішайте.
Поради:
- Зелень використовуйте будь-яку.
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