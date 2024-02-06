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Салат із буряком та тунцем: рецепт корисної страви

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
55 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
674
Час на прочитання
1 хв
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Салат із буряком та тунцем: рецепт корисної страви

Салат з буряком та тунцем / Фото: Credits

Корисний та смачний салат приготуйте на свято або на сімейний обід. Якщо у вас в холодильнику є варені або запечені буряки, то процес приготування займе мінімум часу.

Інгредієнти

буряк
2 шт.
огірки солені
3 шт.
яйця
4 шт.
тунець, консервований у власному соку
1 баночка
зелень
яблучний оцет
1 ст. л.
гірчиця
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
  1. Яйця відваріть 10 хвилин. Остудіть.
  2. Якщо у вас немає готового буряка, вимийте овоч, відваріть або запечіть до готовності в духовці. Остудіть і почистіть.
  3. Огірки, яйця та буряк наріжте кубиками. Викладіть у салатник. Додайте консервований тунець.
  4. В окремій мисці змішайте гірчицю, яблучний оцет і олію. Заправте салат та перемішайте. Прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Гірчицю використовуйте будь-яку.
  • Заправку можна замінити на майонез.

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