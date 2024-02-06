Салат із буряком та тунцем: рецепт корисної страви

Корисний та смачний салат приготуйте на свято або на сімейний обід. Якщо у вас в холодильнику є варені або запечені буряки, то процес приготування займе мінімум часу.
Інгредієнти
- буряк
- 2 шт.
- огірки солені
- 3 шт.
- яйця
- 4 шт.
- тунець, консервований у власному соку
- 1 баночка
- зелень
- яблучний оцет
- 1 ст. л.
- гірчиця
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- Яйця відваріть 10 хвилин. Остудіть.
- Якщо у вас немає готового буряка, вимийте овоч, відваріть або запечіть до готовності в духовці. Остудіть і почистіть.
- Огірки, яйця та буряк наріжте кубиками. Викладіть у салатник. Додайте консервований тунець.
- В окремій мисці змішайте гірчицю, яблучний оцет і олію. Заправте салат та перемішайте. Прикрасьте зеленню.
Поради:
- Гірчицю використовуйте будь-яку.
- Заправку можна замінити на майонез.
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