Категорія
Салати
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Салат з курячим філе маринованими грибами та капустою: простий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
82 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
457
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Салат з курячим філе маринованими грибами та капустою: простий рецепт

Салат з курячим філе / Фото: Credits

Якщо у вас є відварене м'ясо, цей салат приготуйте за лічені хвилини. У приготуванні можна використовувати і печериці, і лісові гриби. Для страви знадобиться: відварене філе, капуста та мариновані гриби. Нарізати та викласти шарами.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
капуста білокачанна
300 г
мариновані гриби (маленькі)
300 г
твердий сир
150 г
майонез
приправа для курки
1 ч. л.
сіль
  1. Куряче філе промийте та відваріть у приправі 30 хвилин після закипання. Остудіть і наріжте кубиками.
  2. Капусту дрібно нашаткуйте і злегка пам'ятайте руками.
  3. Сир натріть на великій тертці.
  4. На широку плоску страву викладайте салат: капуста, мариновані гриби. Змастіть майонезом. Куряче філе, майонез, гриби та засипте тертим сиром.
  5. Салату дайте настоятися кілька годин.
  6. Поради:
  • Майонез можна замінити сметаною.
  • Капусту можна замінити будь-якою свіжою зеленню

Читайте також:

2 прості страви з оливками: рецепт мафінів і тапенади

2 прості страви з оливками: рецепт мафінів і тапенади

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
457
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація