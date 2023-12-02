Салат з курячим філе маринованими грибами та капустою: простий рецепт

Якщо у вас є відварене м'ясо, цей салат приготуйте за лічені хвилини. У приготуванні можна використовувати і печериці, і лісові гриби. Для страви знадобиться: відварене філе, капуста та мариновані гриби. Нарізати та викласти шарами.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- капуста білокачанна
- 300 г
- мариновані гриби (маленькі)
- 300 г
- твердий сир
- 150 г
- майонез
- приправа для курки
- 1 ч. л.
- сіль
- Куряче філе промийте та відваріть у приправі 30 хвилин після закипання. Остудіть і наріжте кубиками.
- Капусту дрібно нашаткуйте і злегка пам'ятайте руками.
- Сир натріть на великій тертці.
- На широку плоску страву викладайте салат: капуста, мариновані гриби. Змастіть майонезом. Куряче філе, майонез, гриби та засипте тертим сиром.
- Салату дайте настоятися кілька годин.
- Поради:
- Майонез можна замінити сметаною.
- Капусту можна замінити будь-якою свіжою зеленню
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