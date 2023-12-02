Салат з курячим філе маринованими грибами та капустою: простий рецепт

Якщо у вас є відварене м'ясо, цей салат приготуйте за лічені хвилини. У приготуванні можна використовувати і печериці, і лісові гриби. Для страви знадобиться: відварене філе, капуста та мариновані гриби. Нарізати та викласти шарами.