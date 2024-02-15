Салат з курячим філе та овочами: рецепт корисної страви

Легкий овочевий салат із хрумкою капустою, соковитими овочами, смаженою курячою грудкою, заправлений сметаною з гірчицею і лимонним соком, прикрасить будь-який стіл.
Інгредієнти
- грудка куряча
- 150 г
- сметана
- 3 ст. л.
- капуста білокачанна
- 150 г
- перець болгарський
- 1 шт.
- огірок свіжий
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- сік лимона
- 1 ст. л.
- гірчиця діжонська
- 1 ст. л.
- петрушка свіжа
- 1 невеликий пучок
- перець чорний мелений
- сіль
- олія рослинна
- Куряче філе наріжте тонкими скибочками, поперчіть і посоліть. На сильному вогні на розігрітій сковороді з олією обсмажте куряче філе з кожного боку по дві хвилини до готовності. Викладіть на паперовий рушник.
- Капусту дрібно нашаткуйте.
- Болгарський перець промийте, обсушіть. Очистьте від насіння і перетинок. Наріжте соломкою.
- Огірок наріжте брусочками.
- Часник очистьте і подрібніть.
- Зелень петрушки дрібно наріжте.
- Для заправки: в мисці з'єднайте сметану, часник, лимонний сік, гірчицю, петрушку, сіль і перець, перемішайте.
- До салатника викладіть куряче філе, капусту, болгарський перець, свіжий огірок. Додайте заправку. Перемішайте.
Поради:
Куряча грудка можна бути вареною.
Капусту можна замінити будь-якою іншою зеленню.
Додайте будь-які овочі на свій смак.
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