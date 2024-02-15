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Салат з курячим філе та овочами: рецепт корисної страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
73 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1040
Час на прочитання
1 хв
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Салат з курячим філе та овочами: рецепт корисної страви

Салат з курячим філе та овочами / Фото: Credits

Легкий овочевий салат із хрумкою капустою, соковитими овочами, смаженою курячою грудкою, заправлений сметаною з гірчицею і лимонним соком, прикрасить будь-який стіл.

Інгредієнти

грудка куряча
150 г
сметана
3 ст. л.
капуста білокачанна
150 г
перець болгарський
1 шт.
огірок свіжий
1 шт.
часник
2 зубки
сік лимона
1 ст. л.
гірчиця діжонська
1 ст. л.
петрушка свіжа
1 невеликий пучок
перець чорний мелений
сіль
олія рослинна
  1. Куряче філе наріжте тонкими скибочками, поперчіть і посоліть. На сильному вогні на розігрітій сковороді з олією обсмажте куряче філе з кожного боку по дві хвилини до готовності. Викладіть на паперовий рушник.
  2. Капусту дрібно нашаткуйте.
  3. Болгарський перець промийте, обсушіть. Очистьте від насіння і перетинок. Наріжте соломкою.
  4. Огірок наріжте брусочками.
  5. Часник очистьте і подрібніть.
  6. Зелень петрушки дрібно наріжте.
  7. Для заправки: в мисці з'єднайте сметану, часник, лимонний сік, гірчицю, петрушку, сіль і перець, перемішайте.
  8. До салатника викладіть куряче філе, капусту, болгарський перець, свіжий огірок. Додайте заправку. Перемішайте.

Поради:

Куряча грудка можна бути вареною.

Капусту можна замінити будь-якою іншою зеленню.

Додайте будь-які овочі на свій смак.

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