Салат із квасолею, шинкою, маринованими огірками та сухариками: незвичайний рецепт

Салат із квасолею, шинкою, маринованими огірками та сухариками належить до категорії закусок, приготування яких потребує близько десяти хвилин. Головна особливість салату – це хрусткі ароматні сухарики. Їх додають перед подаванням на стіл. Водночас страва виходить ситною та поживною.