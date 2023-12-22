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Салат із квасолею, шинкою, маринованими огірками та сухариками: незвичайний рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
196 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
299
Час на прочитання
1 хв
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Салат із квасолею, шинкою, маринованими огірками та сухариками: незвичайний рецепт

Салат із квасолею та шинкою / Фото: Credits

Салат із квасолею, шинкою, маринованими огірками та сухариками належить до категорії закусок, приготування яких потребує близько десяти хвилин. Головна особливість салату – це хрусткі ароматні сухарики. Їх додають перед подаванням на стіл. Водночас страва виходить ситною та поживною.

Інгредієнти

квасоля червона консервована
200 г
шинка
200 г
огірки мариновані
2 шт.
яйця
3 шт.
сухарики
150 г
часник
1 зубок
перець чорний мелений
сіль
зелень кропу, петрушки
майонез
  1. Яйця відваріть 12 хвилин, охолодіть і почистьте.
  2. Шинку наріжте соломкою.
  3. Мариновані огірки подрібніть на кубики.
  4. Яйця натріть на великій тертці.
  5. З консервованої квасолі злийте рідину.
  6. Наріжте дрібно часник, кріп, петрушку.
  7. Поєднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть. Перемішайте. Додайте майонез і знову перемішайте. Сухарі додавайте до салату перед подаванням.

Поради:

Сухарі підійдуть зі смаком бекону, салямі або копченини.

Квасолю можна використовувати будь-яку.

Шинку можна замінити копченою курячою грудкою.

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Дата публікації
Перегляди
299
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