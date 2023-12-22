Салат із квасолею, шинкою, маринованими огірками та сухариками: незвичайний рецепт

Салат із квасолею, шинкою, маринованими огірками та сухариками належить до категорії закусок, приготування яких потребує близько десяти хвилин. Головна особливість салату – це хрусткі ароматні сухарики. Їх додають перед подаванням на стіл. Водночас страва виходить ситною та поживною.
Інгредієнти
- квасоля червона консервована
- 200 г
- шинка
- 200 г
- огірки мариновані
- 2 шт.
- яйця
- 3 шт.
- сухарики
- 150 г
- часник
- 1 зубок
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень кропу, петрушки
- майонез
- Яйця відваріть 12 хвилин, охолодіть і почистьте.
- Шинку наріжте соломкою.
- Мариновані огірки подрібніть на кубики.
- Яйця натріть на великій тертці.
- З консервованої квасолі злийте рідину.
- Наріжте дрібно часник, кріп, петрушку.
- Поєднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть. Перемішайте. Додайте майонез і знову перемішайте. Сухарі додавайте до салату перед подаванням.
Поради:
Сухарі підійдуть зі смаком бекону, салямі або копченини.
Квасолю можна використовувати будь-яку.
Шинку можна замінити копченою курячою грудкою.
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