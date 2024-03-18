Салат із пекінською капустою, копченою грудкою, огірком та сиром: швидкий рецепт для святкового столу

Ідеальний варіант на святковий стіл, якщо потрібно щось приготувати нашвидкуруч. Для салату не потрібно відварювати інгредієнти, він буде одразу готовий після нарізки. Для приготування використовуйте пекінську капусту, твердий сир, огірок та кукурудзу, а для пікантності додайте копчену курячу грудку та зубчик часнику.