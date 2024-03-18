Салат із пекінською капустою, копченою грудкою, огірком та сиром: швидкий рецепт для святкового столу

Ідеальний варіант на святковий стіл, якщо потрібно щось приготувати нашвидкуруч. Для салату не потрібно відварювати інгредієнти, він буде одразу готовий після нарізки. Для приготування використовуйте пекінську капусту, твердий сир, огірок та кукурудзу, а для пікантності додайте копчену курячу грудку та зубчик часнику.
Інгредієнти
- капуста пекінська
- 300 г
- копчена грудка
- 300 г
- консервована кукурудза
- 150 г
- огірок свіжий
- 1 шт.
- сир твердий
- 150 г
- часник
- 1 зубчик
- майонез
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Пекінську капусту промийте під холодною проточною водою і обсушіть паперовим рушником. Наріжте соломкою, а товсті частини листа приберіть.
- З копченої грудки зніміть шкірку, зріжте м'ясо з кісток і наріжте соломкою.
- Огірки та твердий сир також наріжте соломкою.
- Часник подрібніть.
- З кукурудзи злийте рідину.
- У мисці поєднайте всі інгредієнти: пекінську капусту, копчену грудку, кукурудзу, твердий сир, огірок, часник. Додайте перець, сіль та майонез. Перемішайте. Викладіть у салатник.
Поради:
- Копчену грудку можна замінити відвареною.
- За бажання салат посипте зеленню.
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