Салат із шинкою, печерицями, сиром та кукурудзою: простий рецепт

Приготуйте такий салат із простих продуктів, які завжди є під рукою. Якщо у вас не знайдеться свіжих грибів, замініть їх маринованими.
Ідеальне поєднання ароматної шинки, пікантного сиру, грибів, кукурудзи та свіжих помідорів. Салат заправте майонезом або сметаною перед подаванням.
Інгредієнти
- шинка
- 200 г
- печериці
- 300 г
- сир твердий
- 200 г
- майонез
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- кукурудза консервована
- 5 ст. л.
- помідори свіжі
- 2 шт.
- часник
- 1 зубчик
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень петрушки чи кропу
- гілочка
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
- Печериці помийте та наріжте пластинами.
- На сковороді з олією обсмажте цибулю до м'якості. Додайте гриби і обсмажте, доки випарується волога. Посоліть і остудіть.
- Шинку наріжте соломкою, а твердий сир - довгими брусками.
- Розріжте помідори на чотири частини, видаліть серцевину і наріжте соломкою.
- Часник натріть на дрібній тертці.
- У мисці з'єднайте гриби, шинку, сир, кукурудзу, помідори, часник, перець та сіль за смаком. Заправте майонезом, перемішайте. Викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.
Поради:
- Шинку можна замінити на ковбасу.
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