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Салат із шинкою, печерицями, сиром та кукурудзою: простий рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
111 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
162
Час на прочитання
1 хв
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Салат із шинкою, печерицями, сиром та кукурудзою: простий рецепт

Салат з шинкою печерицями сиром та кукурудзою / Фото: Credits

Приготуйте такий салат із простих продуктів, які завжди є під рукою. Якщо у вас не знайдеться свіжих грибів, замініть їх маринованими.

Ідеальне поєднання ароматної шинки, пікантного сиру, грибів, кукурудзи та свіжих помідорів. Салат заправте майонезом або сметаною перед подаванням.

Інгредієнти

шинка
200 г
печериці
300 г
сир твердий
200 г
майонез
2 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
кукурудза консервована
5 ст. л.
помідори свіжі
2 шт.
часник
1 зубчик
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень петрушки чи кропу
гілочка
  1. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
  2. Печериці помийте та наріжте пластинами.
  3. На сковороді з олією обсмажте цибулю до м'якості. Додайте гриби і обсмажте, доки випарується волога. Посоліть і остудіть.
  4. Шинку наріжте соломкою, а твердий сир - довгими брусками.
  5. Розріжте помідори на чотири частини, видаліть серцевину і наріжте соломкою.
  6. Часник натріть на дрібній тертці.
  7. У мисці з'єднайте гриби, шинку, сир, кукурудзу, помідори, часник, перець та сіль за смаком. Заправте майонезом, перемішайте. Викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Шинку можна замінити на ковбасу.

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