Салат із тунцем та пекінською капустою: універсальна страва на щодня і на свято

Цей салат посмакує кожному члену вашої родини. Спробуйте приготувати і насолодитися цікавим смаком.

Крім смачної рибки, до складу цього салату входять помідори, сир і невелика кількість майонезу. Він смачний і легкий.

Інгредієнти пекінська капуста 500 г тунець у власному соку 180 г курячі яйця 2 шт. твердий сир 100 г чері 5 шт. майонез за смаком сіль, перець за смаком

Процес приготування:

Пекінську капусту нашаткувати, посолити і поперчити, пом'яти руками, щоб вона пустила сік. Так салат буде соковитішим. Яйця зварити, почистити і розрізати на 4 частини. Сир натерти. В великій мисці спочатку викласти капусту, потім помідори чері (їх можна не різати), під кінець тунець та яйця. Зробити сітку з майонезу, посипати тертим сиром.

Смачного!