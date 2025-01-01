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Салат із тунцем та пекінською капустою: універсальна страва на щодня і на свято

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
429 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
282
Час на прочитання
1 хв
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Салат із тунцем та пекінською капустою: універсальна страва на щодня і на свято

Салат з тунцем і пекінською капустою (фото ілюстративне) / Фото: pixabay.com

Цей салат посмакує кожному члену вашої родини. Спробуйте приготувати і насолодитися цікавим смаком.

Крім смачної рибки, до складу цього салату входять помідори, сир і невелика кількість майонезу. Він смачний і легкий.

Інгредієнти

пекінська капуста
500 г
тунець у власному соку
180 г
курячі яйця
2 шт.
твердий сир
100 г
чері
5 шт.
майонез
за смаком
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Пекінську капусту нашаткувати, посолити і поперчити, пом'яти руками, щоб вона пустила сік. Так салат буде соковитішим.
  2. Яйця зварити, почистити і розрізати на 4 частини. Сир натерти.
  3. В великій мисці спочатку викласти капусту, потім помідори чері (їх можна не різати), під кінець тунець та яйця. Зробити сітку з майонезу, посипати тертим сиром.

Смачного!

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