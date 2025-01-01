Салат із тунцем та пекінською капустою: універсальна страва на щодня і на свято

Цей салат посмакує кожному члену вашої родини. Спробуйте приготувати і насолодитися цікавим смаком.
Крім смачної рибки, до складу цього салату входять помідори, сир і невелика кількість майонезу. Він смачний і легкий.
Інгредієнти
- пекінська капуста
- 500 г
- тунець у власному соку
- 180 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- твердий сир
- 100 г
- чері
- 5 шт.
- майонез
- за смаком
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
- Пекінську капусту нашаткувати, посолити і поперчити, пом'яти руками, щоб вона пустила сік. Так салат буде соковитішим.
- Яйця зварити, почистити і розрізати на 4 частини. Сир натерти.
- В великій мисці спочатку викласти капусту, потім помідори чері (їх можна не різати), під кінець тунець та яйця. Зробити сітку з майонезу, посипати тертим сиром.
Смачного!