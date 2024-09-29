Салат, з яким ви забудете про "Олів'є": рецепт зі старого журналу, який підійде на щодень і на свято

Салатів ніколи не буває забагато, особливо, коли їх готують на святковий стіл. Якщо ви зазвичай готуєте традиційний "Олів'є", варто звернути увагу на цей старий рецепт з 90-х.
Інгредієнти:
Інгредієнти
- копчені курячі стегенця
- 2 шт.
- варені яйця
- 3 шт.
- варена картопля
- 2 шт.
- сир твердий
- 100 г
- мариновані печериці
- 200 г
- зелень
- пучок
- майонез
- 3 ст. л
Спосіб приготування:
- Відварену картоплю очистити, натерти на крупній терці в салатник. Аналогічно очистити і натерти яйця.
- З курячого м'яса видалити кісточки та шкіру. Нарізати невеликими шматочками. Сир нарізати кубиком, додати у салатник.
- Гриби порізати навпіл або четвертинками, додати до салату. Нашинкувати дрібно зелень. Висипати до інших інгредієнтів.
- Посолити і поперчити. Додати майонез і ретельно розмішати.
Смачного!