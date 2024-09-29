Категорія
Салати
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Салат, з яким ви забудете про "Олів'є": рецепт зі старого журналу, який підійде на щодень і на свято

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
489
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Салат, з яким ви забудете про "Олів'є": рецепт зі старого журналу, який підійде на щодень і на свято

Салат з 90-х, який смачніший за "Олів'є" / Фото: YouTube

Салатів ніколи не буває забагато, особливо, коли їх готують на святковий стіл. Якщо ви зазвичай готуєте традиційний "Олів'є", варто звернути увагу на цей старий рецепт з 90-х.

Інгредієнти:

Інгредієнти

копчені курячі стегенця
2 шт.
варені яйця
3 шт.
варена картопля
2 шт.
сир твердий
100 г
мариновані печериці
200 г
зелень
пучок
майонез
3 ст. л

Спосіб приготування:

  1. Відварену картоплю очистити, натерти на крупній терці в салатник. Аналогічно очистити і натерти яйця.
  2. З курячого м'яса видалити кісточки та шкіру. Нарізати невеликими шматочками. Сир нарізати кубиком, додати у салатник.
  3. Гриби порізати навпіл або четвертинками, додати до салату. Нашинкувати дрібно зелень. Висипати до інших інгредієнтів.
  4. Посолити і поперчити. Додати майонез і ретельно розмішати.

Смачного!

Повʼязані теми:

Наступна публікація