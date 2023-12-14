Салат з яловичого язика: рецепт для святкового столу

Салат з язика – це делікатесна закуска. Для його приготування головне – заздалегідь і правильно відварити яловичий язик, щоб він вийшов м'яким і соковитим. Це – основний інгредієнт, а свіжий огірок, болгарський перець і зелень зроблять салат яскравим та нададуть йому особливого свіжого смаку.
Інгредієнти
- яловичий язик
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- перець болгарський
- 1 шт.
- огірок свіжий
- 1 шт.
- яйця
- 2 шт.
- кріп
- гілочка
- майонез
- 2 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- хрін столовий
- 1 ч. л.
- сіль
- Яловичий язик вимийте, залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і зберіть піну. Посоліть, додайте моркву, цілу очищену цибулю та соєвий соус. Варіть 1,5 години. Готовий язик залийте холодною водою і залиште на 10 хвилин. Злийте воду, зніміть із нього шкірку та охолодіть.
- Яйця відваріть 10 хвилин від часу закипання.
- Яловичий язик, болгарський перець та огірок наріжте соломкою.
- Для заправки: змішайте майонез, часник (видавлений через прес), столовий хрін і сіль. З'єднайте всі інгредієнти, додайте заправку й перемішайте. Викладіть до салатника. Яйця розріжте на чотири частини та викладіть четвертинки на салат, прикрасьте зеленню.
Поради:
- Майонез можна замінити сметаною.
- Такий салат матиме гарний вигляд у креманках.
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