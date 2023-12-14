Салат з яловичого язика: рецепт для святкового столу

Салат з язика – це делікатесна закуска. Для його приготування головне – заздалегідь і правильно відварити яловичий язик, щоб він вийшов м'яким і соковитим. Це – основний інгредієнт, а свіжий огірок, болгарський перець і зелень зроблять салат яскравим та нададуть йому особливого свіжого смаку.