Категорія
Салати
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Салат з яловичого язика: рецепт для святкового столу

Час приготування
2 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
236 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
346
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Салат з яловичого язика: рецепт для святкового столу

Салат з яловичого язика / Фото: Credits

Салат з язика – це делікатесна закуска. Для його приготування головне – заздалегідь і правильно відварити яловичий язик, щоб він вийшов м'яким і соковитим. Це – основний інгредієнт, а свіжий огірок, болгарський перець і зелень зроблять салат яскравим та нададуть йому особливого свіжого смаку.

Інгредієнти

яловичий язик
1 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
соєвий соус
2 ст. л.
перець болгарський
1 шт.
огірок свіжий
1 шт.
яйця
2 шт.
кріп
гілочка
майонез
2 ст. л.
часник
2 зубчики
хрін столовий
1 ч. л.
сіль
  1. Яловичий язик вимийте, залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і зберіть піну. Посоліть, додайте моркву, цілу очищену цибулю та соєвий соус. Варіть 1,5 години. Готовий язик залийте холодною водою і залиште на 10 хвилин. Злийте воду, зніміть із нього шкірку та охолодіть.
  2. Яйця відваріть 10 хвилин від часу закипання.
  3. Яловичий язик, болгарський перець та огірок наріжте соломкою.
  4. Для заправки: змішайте майонез, часник (видавлений через прес), столовий хрін і сіль. З'єднайте всі інгредієнти, додайте заправку й перемішайте. Викладіть до салатника. Яйця розріжте на чотири частини та викладіть четвертинки на салат, прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Майонез можна замінити сметаною.
  • Такий салат матиме гарний вигляд у креманках.

Читайте також:

Рецепт запечених бутербродів з крабовими паличками та сиром

Рецепт запечених бутербродів з крабовими паличками та сиром

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
346
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація