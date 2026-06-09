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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Салат "Зевс": простий покроковий рецепт із куркою, овочами та ніжним заправленням

Салат «Зевс» — це ніжна, ситна та водночас проста страва з доступних інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Коментарі
Салат "Зевс" (фото з сайту "Господинька")

Салат "Зевс" (фото з сайту "Господинька")

Він поєднує соковите куряче філе, свіжі овочі, яйця та легке заправлення, завдяки чому виходить універсальним — як для щоденного меню, так і для святкового столу. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Інгредієнти

куряче філе
300 г
яйця
3 шт.
свіжий огірок
2 шт.
консервований зелений горошок
150 г
твердий сир
100 г
майонез чи сметана
2-3 ст. ложки
сіль
за смаком
чорний мелений перець
за смаком
зелень
за бажання

Процес приготування:

  1. Відваріть куряче філе у підсоленій воді до готовності (приблизно 15–20 хвилин). Остудіть і наріжте кубиками.

  2. Зваріть яйця круто (8–10 хвилин після закипання), охолодіть і наріжте.

  3. Огірки помийте та наріжте невеликими кубиками. За бажанням можна зняти шкірку для ніжнішої текстури.

  4. Твердий сир натріть на крупній тертці або наріжте дрібними кубиками.

  5. У великій мисці з’єднайте курку, яйця, огірки, горошок і сир.

  6. Додайте майонез або сметану, посоліть і поперчіть. Обережно перемішайте.

  7. Перед подаванням охолодіть салат 20–30 хвилин у холодильнику — так смак стане більш насиченим.

Смачного!

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
177
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