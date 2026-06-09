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- Салати
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Салат "Зевс": простий покроковий рецепт із куркою, овочами та ніжним заправленням
Салат «Зевс» — це ніжна, ситна та водночас проста страва з доступних інгредієнтів.
Він поєднує соковите куряче філе, свіжі овочі, яйця та легке заправлення, завдяки чому виходить універсальним — як для щоденного меню, так і для святкового столу. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- яйця
- 3 шт.
- свіжий огірок
- 2 шт.
- консервований зелений горошок
- 150 г
- твердий сир
- 100 г
- майонез чи сметана
- 2-3 ст. ложки
- сіль
- за смаком
- чорний мелений перець
- за смаком
- зелень
- за бажання
Процес приготування:
Відваріть куряче філе у підсоленій воді до готовності (приблизно 15–20 хвилин). Остудіть і наріжте кубиками.
Зваріть яйця круто (8–10 хвилин після закипання), охолодіть і наріжте.
Огірки помийте та наріжте невеликими кубиками. За бажанням можна зняти шкірку для ніжнішої текстури.
Твердий сир натріть на крупній тертці або наріжте дрібними кубиками.
У великій мисці з’єднайте курку, яйця, огірки, горошок і сир.
Додайте майонез або сметану, посоліть і поперчіть. Обережно перемішайте.
Перед подаванням охолодіть салат 20–30 хвилин у холодильнику — так смак стане більш насиченим.
Смачного!