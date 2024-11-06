Що приготувати замість шуби та олів'є на Новий 2025 рік: зеленій змії це точно сподобається

Новий рік 2025 — час для нових кулінарних відкриттів. Традиційні салати, як олів'є, оселедець під шубою дещо набридли. Чудовою заміною шуби може стати салат "Джунглі", який здивує поєднанням смаків та простотою приготування.

Для його приготування не потрібно багато часу, а результат точно потішить.

Рецепт новорічного салату "Джунглі"

Інгредієнти:

Філе курочки - 300 г,

Консервовані ананаси - 565 г.

Свіжі огірки - 2 шт. або 150 г.

Волоські горіхи - 100 г

Йогурт без цукру - 200 г

Карі - 1 ч.л

Сіль, перець — на смак.

Приготування:

Куряче філе відварюємо та нарізаємо кубиками.

Консервовані ананаси та свіжі огірки нарізаємо скибочками.

Викладаємо шарами — куряче філе, потім ананаси, зверху — огірки. Кожен шар злегка солиться та перчиться.

Змішуємо йогурт з карі, виливаємо зверху на салат.

Посипаємо зверху все подрібненими горіхами.

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