Секрет бурякового салату у заправці: як приготувати смачну страву на сніданок, обід, вечерю

Салат з буряку

Реклама

Справжній секрет ідеального бурякового салату — це не просто його інгредієнти, а особлива, неймовірно ароматна заправка. Розповідаємо, як перетворити звичайну страву на кулінарний шедевр, яким можна насолоджуватися як на сніданок, так і на обід чи вечерю.

Інгредієнти та приготування

Для приготування цього неперевершеного салату вам знадобляться:

Буряки — 2 середні штуки середнього розміру

Часник — 1 зубчик

Олія- 3 ст. ложки (і ще трохи для запікання буряків)

Лимонний сік — 1,5 ст. ложки

Гірчиця — 1 ч. ложка

Цукор — 1 ч. ложка

Сіль і перець — за смаком

Суміш трав — 1/3 ч. ложки (можна замінити коріандром або хмелі-сунелі)

Покроковий рецепт приготування салату з буряків

Почнемо з буряків. Спершу їх потрібно ретельно вимити й обсушити, а потім загорнути кожен окремо в пергаментний папір. Перед цим змастіть їх олією та посипте сумішшю солі, цукру й перцю — саме цей крок надасть їм неймовірного аромату та солодкуватого присмаку. Запікайте буряки в розігрітій до 180°C духовці приблизно 1 годину 20 хвилин, поки вони не стануть повністю м’якими. Після запікання дайте їм час охолонути.

Коли буряки охолонуть, очистіть їх від шкірки та натріть на великій тертці або на спеціальній тертці для корейської моркви. Хоча цей салат можна готувати і зі звичайних варених буряків, саме запечені надають йому особливого, насиченого смаку.

Тепер переходимо до заправки. У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти: пропущений через прес часник, гірчицю, цукор або мед. Додайте олію, лимонний сік, улюблені сушені трави (наприклад, коріандр або хмелі-сунелі) і сіль. Ретельно перемішайте все до однорідності.

Нарешті, з’єднайте всі компоненти. Натерті буряки викладіть у салатник, посоліть за смаком і додайте приготовану заправку. Добре перемішайте. Якщо дозволяє час, дайте салату настоятися в холодильнику протягом 15 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися і стали ще більш насиченими.бурякам просочитися ароматами заправки, роблячи смак ще більш насиченим.

Цей салат із буряків виходить ідеальним: помірно гострим, соковитим, надзвичайно ароматним. Кислинка лимонного соку збалансовує солодкість буряків, а гірчиця, часник і трави додають пікантності та глибини смаку.