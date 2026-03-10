- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
Сенсація на святковий стіл і не тільки: розкішний салат з оселедця, який готується всього 10 хвилин
Хочете вразити гостей, але часу обмаль? Цей салат стане справжньою знахідкою!
Ніжний і пікантний, з легкою солодкістю яблука та кремовою текстурою сиру. Готується за мить, а зникає зі столу ще швидше!
Інгредієнти
- філе оселедця
- 3 шт.
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- кисло-солодке яблуко
- 1 шт.
- плавлений сирок
- 2 шт.
- яйце
- 2 шт.
- майонез
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
Оселедець наріжте невеликими кубиками.
Цибулю дрібно нашинкуйте. За бажанням можна обдати її окропом, щоб прибрати зайву гіркоту.
Яйця зваріть круто і натріть на середній тертці.
Яблуко очистіть від шкірки та натріть, злегка віджавши зайвий сік.
Плавлені сирки натріть на тертці. Порада: якщо потримати їх 10 хвилин у морозилці, натирати буде значно легше.
Салат збирається шарами. Кожен шар трохи змащуйте майонезом.
Порядок шарів: оселедець → цибуля → яблуко → плавлені сирки → яйця.
Зверху прикрасьте свіжою зеленню, тертим жовтком або тонкими скибочками яблука.
Дайте салату постояти в холодильнику 20–30 хвилин, щоб шари добре просочилися, і подавайте до столу.
Смачного!