148
1 хв

Сенсація на святковий стіл і не тільки: розкішний салат з оселедця, який готується всього 10 хвилин

Хочете вразити гостей, але часу обмаль? Цей салат стане справжньою знахідкою!

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
40 хвилин
170 ккал
Рецепт салату з оселедця за 10 хвилин

Рецепт салату з оселедця за 10 хвилин / © Фото з відкритих джерел

Ніжний і пікантний, з легкою солодкістю яблука та кремовою текстурою сиру. Готується за мить, а зникає зі столу ще швидше!

Інгредієнти

філе оселедця
3 шт.
ріпчаста цибуля
1 шт.
кисло-солодке яблуко
1 шт.
плавлений сирок
2 шт.
яйце
2 шт.
майонез
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Оселедець наріжте невеликими кубиками.

  2. Цибулю дрібно нашинкуйте. За бажанням можна обдати її окропом, щоб прибрати зайву гіркоту.

  3. Яйця зваріть круто і натріть на середній тертці.

  4. Яблуко очистіть від шкірки та натріть, злегка віджавши зайвий сік.

  5. Плавлені сирки натріть на тертці. Порада: якщо потримати їх 10 хвилин у морозилці, натирати буде значно легше.

  6. Салат збирається шарами. Кожен шар трохи змащуйте майонезом.

  7. Порядок шарів: оселедець → цибуля → яблуко → плавлені сирки → яйця.

  8. Зверху прикрасьте свіжою зеленню, тертим жовтком або тонкими скибочками яблука.

  9. Дайте салату постояти в холодильнику 20–30 хвилин, щоб шари добре просочилися, і подавайте до столу.

Смачного!

